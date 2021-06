Prédiction de prix Cardano: ADA est-il un achat en tant que retraite de volume quotidien?

Le Cardano (ADA / USD) est sur la bonne voie pour les premières baisses hebdomadaires en trois semaines, car la réglementation et les risques de taux d’intérêt élevés réduisent le marché des crypto-monnaies. La pièce se négocie à 1,5240, environ 38% en dessous de son plus haut historique de 2,4770 $.

Tableau des prix ADA

Réglementation et baisse des volumes

Cardano et d’autres crypto-monnaies sont en difficulté alors que l’environnement réglementaire global s’assombrit. En Chine, le gouvernement a lancé une répression majeure sur le secteur des crypto-monnaies. Récemment, il a été signalé que les comptes de médias sociaux de certains des principaux influenceurs avaient été désactivés. De même, les moteurs de recherche comme Baidu ont bloqué divers termes de recherche, y compris ceux pour les échanges. Certains des échanges bloqués par Baidu sont Huobi et Binance,

Pendant ce temps, aux États-Unis, davantage de réglementations sont nécessaires à mesure que le nombre d’attaques de ransomware augmente. Janet Yellen, la chef du Trésor, a lancé des appels à des réglementations plus strictes. De même, la sénatrice Elizabeth Warren a demandé au Congrès et à d’autres régulateurs de proposer des réglementations plus strictes.

Le prix de Cardano a également connu des difficultés en raison de la baisse globale du volume. Les données compilées par Invezz montrent que le volume de la pièce dépassait 2,3 milliards de dollars jeudi. Bien qu’il s’agisse d’un chiffre important, il était inférieur aux 6,6 milliards de dollars négociés le même jour en mai. Il est également inférieur au sommet de 12 milliards de dollars de février. Comme indiqué ci-dessous, le nombre de recherches Cardano sur Google a récemment diminué.

Par ailleurs, la Cardano Foundation et Input-Output sont restés relativement modérés ces dernières semaines. Input-Output a organisé trois conférences de presse en mai et aucune ce mois-ci. Parfois, ces conférences de presse ont tendance à avoir un impact sur le prix d’une crypto-monnaie.

De plus, il y a des inquiétudes sur les taux d’intérêt après les fortes données d’inflation américaine. posté jeudi. Les données ont montré que l’indice général des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 5 % en mai. C’était plus élevé que l’estimation médiane de 4,7% et l’objectif de la Réserve fédérale de 2,0%. Ces chiffres, ainsi que le resserrement du marché du travail, indiquent un resserrement de la Réserve fédérale.

Prévision de prix Cardano

Tableau des prix Cardano

Le graphique journalier montre que le prix du Cardano a connu des difficultés ces derniers temps. Il a eu du mal à passer au-dessus de la résistance à 1,8857 $ et du support à 1,2617 $. Il est également tombé en dessous des moyennes mobiles à 25 et 50 jours. Un examen plus attentif montre également qu’il a formé un motif de tête et d’épaules. Par conséquent, bien que les perspectives soient neutres, il est possible que le prix de l’ADA baisse au cours du week-end.

