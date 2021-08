Prédiction de prix d’Elrond – Vers un saut de 20% à 200 $

Le prix d’Elrond (EGLD / USD) a augmenté lundi alors que de plus en plus d’entreprises continuaient à adopter le réseau. Le prix de la pièce a bondi à 166,40 $, ce qui était le plus haut niveau depuis mai de cette année. Ce bond a porté sa capitalisation boursière totale à plus de 3,5 milliards de dollars US, ce qui en fait la 41ème plus grande pièce au monde.

Copper.co intègre Elrond

Elrond est une plate-forme blockchain à croissance rapide qui aide les entreprises et les développeurs à créer des projets blockchain rapides, sécurisés et évolutifs.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

L’objectif des développeurs était de créer une plate-forme hautement évolutive qui résout certains des problèmes clés qui existent au sein de l’écosystème Ethereum. Certains de ces défis sont liés à sa vitesse, son évolutivité, son interopérabilité entre les chaînes et son efficacité.

Son approche de ces questions était d’adopter le mécanisme de consensus de preuve de participation dès le départ. Dans le même temps, ils ont adopté le concept de fragmentation qui permet d’augmenter la vitesse des transactions. Certains des autres projets de blockchain populaires s’attaquant à ces défis sont Zilliqa, Algorand, Chainspace et Solana.

Le prix d’Elrond a augmenté lundi après que Copper.co a intégré sa technologie dans son écosystème. Copper est une plate-forme d’infrastructure numérique de premier plan qui aide les entreprises à protéger leurs calculs multipartites (MCM). Dans un communiqué, le PDG d’Elrond a déclaré :

« Les meilleurs services de conservation d’actifs numériques sont essentiels pour rendre l’écosystème en expansion rapide d’Elrond accessible à un plus grand nombre d’acteurs institutionnels, de marchés et de zones géographiques. Avec Copper en tant que dépositaire fort des actifs sur le réseau Elrond, un nouveau chapitre de croissance est sur le point de commencer pour la blockchain à l’échelle d’Internet.

Le cuivre rejoint d’autres plateformes de premier plan qui adoptent cette technologie. Par exemple, récemment BlockBank, une néobanque de premier plan, a intégré des jetons EGLD et ESDT dans son écosystème. De même, Audit.One, un projet d’infrastructure l’a adopté. Les autres marques populaires qui utilisent la technologie sont Effort Economy, ChainBoost et AllianceBlock.

Prévision de prix Elrond

Tableau des prix d’Elrond

Le prix de l’EGLD a connu une forte tendance haussière récemment. En cours de route, il a augmenté de plus de 210 % par rapport à son plus bas de juillet. Il a également dépassé les moyennes mobiles exponentielles (EMA) de 25 et 50 jours. En particulier, la pièce a dépassé le niveau de résistance clé à 160 $, qui était le point le plus élevé la semaine dernière.

Par conséquent, le prix d’Elrond pourrait continuer à grimper alors que les taureaux ciblent le niveau de résistance clé à 200 $, soit environ 20 % au-dessus du niveau actuel.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent