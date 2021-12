Prédiction de prix EOS : un modèle de rebond Dead Cat émerge

Le prix de l’EOS (EOS / USD) s’est redressé ces dernières heures alors que les investisseurs se précipitent pour acheter la baisse. La pièce se négocie à 3,1985 $, soit environ 40 % au-dessus du niveau le plus bas du week-end. Sa capitalisation boursière totale s’est redressée à plus de 3 milliards de dollars.

Pourquoi EOS a-t-il décliné

EOS, comme toutes les autres crypto-monnaies, a considérablement diminué au cours du week-end. En fait, la devise est tombée au plus bas niveau cette année. Il a déjà chuté de plus de 80 % par rapport à son plus haut niveau cette année.

Pour commencer, EOS est un projet blockchain géré par la Fondation EOS. L’origine de la plate-forme remonte au moment où Block.one a lancé la plus grande offre initiale de pièces (ICO) au monde. Cette ICO a levé plus de 4 milliards de dollars US.

EOS est une plate-forme comme Ethereum où les développeurs peuvent utiliser leur réseau pour créer des applications dans presque tous les secteurs. Selon DappRadar, certains des meilleurs Dapps créés avec le réseau sont Defibox, Newdex et Emanate.

Cependant, en réalité, EOS n’a pas atteint l’échelle significative pour concurrencer Ethereum et Binance Smart Chain. En fait, le directeur de la Fondation EOS a récemment admis qu’EOS était devenu un échec en raison du contrôle important de Block.one.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le prix de l’EOS a chuté au cours du week-end. Premièrement, la baisse était synchronisée avec celle d’autres crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum.

Deuxièmement, la baisse était principalement due à une récente déclaration de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale. Dans ce document, il a déclaré que la banque cherchera à mettre fin à ses politiques accommodantes plus tôt que prévu. Cette déclaration a fait craindre que les actifs à risque tels que les crypto-monnaies ne diminuent. Troisièmement, les investisseurs s’inquiètent de la lenteur de la croissance de l’écosystème EOS.

Prévision de prix EOS

Le graphique sur quatre heures montre que le prix de l’EOS a connu une forte baisse ces dernières semaines. En fait, la monnaie a commencé à baisser en mai de cette année. Il s’est accéléré lorsqu’il est tombé à 3 822 $, ce qui était le niveau le plus bas en octobre et novembre de cette année.

La pièce est toujours en dessous des moyennes mobiles exponentielles de 25 et 50 jours. Il semble également former un motif de drapeau baissier.

Par conséquent, je soupçonne que la pièce essaiera de faire rebondir un chat mort, puis de reprendre la tendance à la baisse. Un rebond de chat mort se produit lorsque le prix d’un actif se redresse après une forte baisse.

Le post EOS Price Prediction: Dead Cat Bounce Pattern Emerges est apparu en premier sur Invezz.