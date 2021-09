Prédiction de prix Ethereum Classic : Ethereum Classic a-t-il un avenir ?

Ethereum Classic (ETC) est un jeton natif sur le réseau du même nom, qui a émergé en 2016 à la suite d’un fork dans le réseau blockchain Ethereum (ETH). Le cas d’utilisation d’Ethereum Classic est donc le même que celui d’ETH : servir de plate-forme de contrat intelligent, et le but du jeton ETC est d’alimenter ce réseau.

Les circonstances de la naissance de l’Ethereum Classic sont assez controversées. L’idée du hard fork d’Ethereum trouve ses racines dans le piratage Ethereum DAO qui s’est produit en 2016. Cet événement a entraîné une perte de plus de 11 millions d’ETH (50 millions de dollars à l’époque) par les investisseurs de DAO. Les jetons volés ont finalement été retrouvés, ce qui a déclenché une lutte acharnée au sein de la communauté Ethereum sur la meilleure façon de faire face aux retombées.

Un groupe pensait que les fonds devraient être restitués aux détenteurs d’origine, tandis qu’un autre a fait valoir que cela irait à l’encontre de la philosophie de la blockchain, qui dicte l’immuabilité absolue. Donc, de l’avis de ce deuxième groupe, puisque le transfert a été compromis avec la chaîne, il faut que ça continue comme ça, même si c’est frauduleux. Le premier groupe a remporté le vote et Ethereum a bifurqué fort, et la chaîne d’origine est devenue Ethereum Classic.

Le réseau Ethereum est toujours le plus grand des deux, mais Ethereum Classic a également eu un certain succès ; par exemple, les frais ETC sont inférieurs aux frais ETH, ce qui est un avantage pour beaucoup. ETC a traversé une période difficile en 2020, lorsque le réseau a été touché par plusieurs attaques à 51%, mais a réussi à récupérer en 2021. Les prévisions d’Ethereum Classic prédisent principalement que cette récupération durera un certain temps.

Au premier semestre 2021, Ethereum Classic a rejoint le rallye que la plupart du marché des crypto-monnaies a traversé. Son prix est rapidement passé de ~5$ juste avant la fin de 2020 à ~15$ en février. En mars, le prix ETC était tombé dans la zone ~ 10 $ – 12 $, où il est resté jusqu’en avril. À ce stade, Ethereum Classic est monté en flèche, atteignant le sommet historique de 176,16 $ en mai.

ETC a plutôt bien résisté à la crise de mai. Le prix le plus bas depuis mai est de 32,5 $, qu’il a brièvement atteint en juin. Cela peut être comparé aux ~ 10 $ observés il y a quelques mois, en mars, lorsque même les prédictions les plus folles d’ETC ne pouvaient pas prévoir un si grand rallye. Fin août, ETC a connu un autre rallye, poussant le prix au-dessus de 60 $. Cela se reflète dans les prévisions d’ETC, qui sont majoritairement haussières pour le moment.

De début mai 2021 à fin juillet, Ethereum Classic se négociait selon une configuration en triangle descendant. Puis, lorsque le marché est devenu haussier, l’ETC a connu une cassure, sautant hors de la zone de support à ~ 35-40 $ et augmentant à la fois le prix et le volume des transactions, atteignant ~ 63 $ à la mi-août.

Certains craignent que le récent rallye ne se transforme en un modèle de tête et d’épaules, ce qui peut signifier que le prix futur d’Ethereum Classic sera inférieur à ce à quoi vous pourriez vous attendre. Cependant, dans l’état actuel des choses, il n’y a pas de facteurs évidents qui pourraient nuire à la valeur future d’Ethereum Classic.

Ci-dessous, nous avons compilé les projections de prix les plus fiables pour Ethereum Classic (ETC) à partir de plates-formes de prévision populaires.

Selon WalletInvestor, le prix d’Ethereum Classic passera de 68,58 $ à 104 469 $ en un an. Cela fait d’ETC un investissement incroyable. Le potentiel de gain à long terme est de 52,33 %. Le prix prévu pour la fin de 2026 est de 273 112 $.

Dans l’analyse DigitalCoin, le prix de la crypto-monnaie Ethereum Classic augmentera au cours des 5 prochaines années, passant de 68,0426 $ au prix d’aujourd’hui à 242,5956465 $. Il passera à 112,7110128 $ d’ici 2022 et poursuivra sa croissance en 2023-2024. Selon ces prévisions, Ethereum Classic est un investissement rentable à long terme.

En 2021, le prix moyen d’Ethereum Classic passera à 88 275 $. En 2022, le prix d’Ethereum Classic augmentera significativement pour atteindre en moyenne 126,3583333 $.

Comme il ressort de l’analyse citée ci-dessus, les projections d’Ethereum Classic (ETC) sont assez contradictoires. Il n’y a pas de consensus universel sur les futurs mouvements de prix ETC positifs ou négatifs. En fait, la croissance future possible dépend de plusieurs facteurs : les annonces, les nouvelles solutions technologiques des projets Ethereum Classic, l’environnement cryptographique en général, la situation juridique, etc. Nous vous rappelons qu’avant d’investir dans une crypto-monnaie, il est essentiel que vous fassiez vos propres recherches (DYOR).

Dans 5 ans, 1 Ethereum Classic vaudra près de 235 $, sur la base de certaines prévisions de prix ETC pour 2026. Il y a plus de prévisions de prix Ethereum Classic pour 2025, qui sont également positives, mettant souvent le prix ETC au-dessus de 150 $.

Plusieurs facteurs rendent Ethereum Classic moins cher qu’Ethereum. Certains d’entre eux peuvent être attribués à la série d’attaques à 51% sur le réseau Ethereum Classic, qui a malheureusement érodé une partie de la confiance du public dans le projet. Un autre facteur majeur est le manque d’approbation de l’ETC par l’équipe d’Ethereum d’origine.

Il est difficile de dire s’il vaut mieux acheter Ethereum ou Ethereum Classic, car la plupart des investissements en crypto-monnaie sont volatils et intrinsèquement risqués. Du point de vue de la confiance du public, Ethereum pourrait être plus sécurisé. Cependant, les prévisions de prix des pièces ETH sont encore pour la plupart bonnes, ce qui amène de nombreuses personnes à croire qu’Ethereum Classic est un bon investissement en 2021.

Vous devriez investir dans Ethereum Classic si votre tolérance au risque est suffisamment élevée. De nombreux investisseurs préfèrent des crypto-monnaies plus connues comme Bitcoin ou Ethereum, mais pour les investisseurs cherchant à diversifier leur portefeuille de crypto-monnaies, Ethereum Classic est une meilleure option que beaucoup d’autres.

Oui, Ethereum Classic est probablement un meilleur investissement que Dogecoin, du moins dans une perspective à long terme. Étant donné que Dogecoin est essentiellement une pièce de monnaie mème, son prix dépend fortement des caprices du public – les mèmes sont oubliés. Ethereum Classic, en revanche, repose sur des fondamentaux valables, ce qui rend probablement les prévisions de prix d’Ethereum Classic au moins quelque peu basées sur les lois du marché.

Ethereum et Ethereum Classic ont été divisés sur des divergences d’opinion concernant le retour des jetons aux investisseurs d’Ethereum DAO après le piratage DAO de 2016. Bien que les jetons aient été récupérés, une partie de la communauté a décidé que modifier la blockchain pour restituer les fonds était contre les principes de la blockchain. Cela a conduit à la scission d’Ethereum en une fourche dure, tandis qu’Ethereum Classic a conservé une version inchangée de la chaîne.

La différence entre Ethereum et Ethereum Classic réside dans le respect plus strict par ce dernier des règles “originales” de la blockchain. Les partisans d’ETC pensent que les entrées de la chaîne ne doivent en aucun cas être modifiées. Un autre point important est qu’ETC a suivi les traces de Bitcoin plus que d’Ethereum car il s’agit de la crypto originale. Il y a des moitiés Ethereum Classic et une couverture rigide, contrairement à Ethereum qui ne les a pas. De plus, Ethereum passera bientôt au protocole de consensus de preuve de participation, tandis que les développeurs d’ETC n’ont fait aucune annonce de ce genre. Notez qu’ETC est développé par plusieurs équipes décentralisées – il n’y a pas une seule fondation Ethereum Classic pour tout gérer.

Clause de non-responsabilité: Cet article ne doit pas être interprété comme une offre de recommandations commerciales. Le marché des crypto-monnaies souffre d’une forte volatilité et de mouvements arbitraires occasionnels. Tout investisseur doit rechercher plusieurs points de vue et se familiariser avec toutes les réglementations locales avant de s’engager dans un investissement.

