Prédiction de prix fantom: FTM est sur le point d’augmenter le prix si cela se produit

Le prix Fantom (FTM / USD) a maintenu une tendance haussière significative au cours du week-end alors que l’écosystème continuait de croître. La pièce FTM se négocie à 2,31 $, soit 20% de plus que le niveau le plus bas de la semaine dernière. Le prix est également de quelques points en dessous de son plus haut historique de 2,4560 $.

Croissance fantôme

Fantom est une plate-forme d’infrastructure blockchain à croissance rapide qui permet aux développeurs de créer toutes sortes d’applications décentralisées (DAPP). La plate-forme est spécifiquement devenue plus populaire auprès des développeurs créant des plates-formes de finance décentralisée (DeFi).

En fait, les données collectées par DeFi Llama montrent que plus de 40 projets ont été construits à l’aide de Fantom. Sa valeur totale verrouillée (TVL) a grimpé à plus de 5,28 milliards de dollars, ce qui est un chiffre important étant donné que Fantom est une plate-forme relativement nouvelle.

Certains des projets DeFi les plus populaires construits chez Fantom sont Geist Finance, qui a un TVL de plus de 2 milliards de dollars. Il est suivi par d’autres projets DeFi tels que SpookySwap, SpiritSwap, Beefy Finance et Scream. Au total, huit des plates-formes DeFi construites chez Fantom ont un TVL de plus de 100 millions de dollars.

Fantom a également construit Fantom Finance, qui est une plate-forme DeFi qui a un TVL de plus de 100 millions de dollars. Les utilisateurs peuvent également parier sur FTM pour gagner un grand intérêt.

Fantom se positionne également comme la prochaine grande nouveauté du jeu décentralisé. Les développeurs ont alloué plus de 370 millions de FTM pour financer les développeurs qui créent des jeux sur leur réseau. Au prix d’aujourd’hui, la valeur de ce fonds dépasse les 600 millions de dollars, ce qui en fait l’une des plus importantes subventions de l’histoire. Alors, quelle est la prochaine étape pour le prix FTM ?

Prédiction de prix fantom

Le graphique sur quatre heures montre que le prix du FTM a connu une forte reprise ces derniers jours. Un examen plus attentif montre que ce rebond a commencé lorsque le prix est tombé sur le support clé à 1,9140 $. Ce n’était pas un prix ordinaire car c’était aussi le plus haut niveau le 9 septembre. Par conséquent, il est probable que le prix ait atteint ce que l’on appelle un modèle de cassure et de réévaluation, qui est un signal haussier.

Le prix a également dépassé les moyennes mobiles de 25 et 50 jours. En tant que tel, il est possible que la paire connaisse une cassure haussière majeure. Mais cette opinion ne sera confirmée que si le prix dépasse le plus haut historique de 2 455 $.

La prévision de prix post Fantom: FTM est sur le point d’augmenter si cela se produit est apparue en premier sur Invezz.