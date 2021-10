Prédiction de prix Polkadot: Le DOT

Le prix de Polkadot (DOT / USD) a maintenu son rallye haussier au cours de la séance du soir alors que les investisseurs ont applaudi le grand retour de Bitcoin. Les investisseurs attendent également avec impatience les grandes enchères de parachaines qui débuteront le mois prochain. Le jeton DOT se négocie à 43,98 $, ce qui est quelques points en dessous de son sommet historique de 49 $.

Le rallye du DOT continue

Polkadot est un projet blockchain relativement unique. Il a été lancé par Gavin Wood, qui était également co-fondateur d’Ethereum. Il est unique pour deux raisons principales.

Premièrement, Polkadot s’appuie sur Kusama, un autre projet de blockchain dont le jeton vaut plus de 2 milliards de dollars. Toutes les candidatures à Polkadot doivent passer par Kusama.

Deuxièmement, Polkadot est unique en raison de sa technologie parachain. Avant que les applications ne soient transférées sur le réseau principal, elles doivent passer par ce que l’on appelle une vente aux enchères de parachain. Il s’agit d’un processus où les membres de la communauté votent pour ces projets en utilisant leurs jetons.

Par conséquent, le prix DOT s’est relativement bien comporté ces derniers jours alors que les investisseurs attendent les prochaines enchères de parachain. Les analystes pensent qu’il s’agira de la plus grosse vente aux enchères jamais enregistrée.

Bien qu’il soit trop tôt pour le dire, il est possible qu’un projet du réseau Acala remporte l’enchère. Ce faisant, il rejoindra Karura, qui a remporté la précédente enchère.

Le prix de Polkadot s’est également redressé en raison de la forte reprise des crypto-monnaies. Cette semaine, le prix du Bitcoin a réussi à grimper à un niveau record de plus de 66 000 $. En conséquence, la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies a grimpé en flèche à plus de 2 600 milliards de dollars. Le rallye de Bitcoin est dû au lancement du premier ETF à terme Bitcoin.

Prévision de prix Polkadot

Le graphique journalier montre que le prix de Polkadot a connu une forte tendance haussière ces dernières semaines. La pièce est en hausse de plus de 330% par rapport à son plus bas niveau en juillet. En cours de route, il a formé ce qui ressemble à un motif en forme de V. Ce motif ressemble également à un motif de tasse et de poignée.

Le prix DOT est également soutenu par les moyennes mobiles sur 25 et 50 jours. Par conséquent, il y a une chance que le prix continue de grimper alors que les taureaux ciblent la résistance à 50 $. Cependant, un recul est également possible car les investisseurs atténuent les nouvelles des ETF.

