Prédiction de prix stellaire : le jeton XLM est-il un achat d’août ?

Le prix du Stellar Lumens (XLM / USD) a connu un mois de juillet solide. La pièce a initialement baissé de plus de 27% et est passée au plus bas mensuel de 0,1993 $. Ensuite, la pièce a bondi de plus de 50% pour atteindre un sommet mensuel de 0,300 $.

Stellar est la devise à surveiller en août

Le prix XLM sera à l’honneur en août alors que les investisseurs continuent de se concentrer sur les rumeurs selon lesquelles la Stellar Development Foundation (SDF) négociait un accord pour acquérir MoneyGram. MoneyGram a une capitalisation boursière de plus de 1 milliard de dollars.

Par conséquent, si l’accord se concrétise, la société sera acquise pour plus de 1,3 milliard de dollars. En tant que tel, cela en fera la plus grosse acquisition par une société de crypto-monnaie. Parmi les autres grandes transactions récentes, citons la cotation directe de Coinbase et la récente augmentation de capital de 900 millions de dollars par FTX.

En tant que tel, le jeton XLM sera la devise à surveiller en août, car les investisseurs et les commerçants continueront de se concentrer sur la transaction. Si cela se produit, il y a une chance que le prix de Stellar rebondisse. En effet, la société tirera parti du réseau mondial de MoneyGram pour développer ses activités. MoneyGram est présent dans presque tous les pays.

Pendant ce temps, Stellar a récemment publié sa revue Q2. La critique s’est démarquée sur Tribal Credit et Airtm. Tribal Credit a reçu 18 millions de dollars, tandis qu’Airtm a reçu 15 millions de dollars. L’objectif était de financer des sociétés de technologie financière qui travaillent avec les produits Stellar.

Dans le même temps, les transactions sur le réseau ont continué d’augmenter. Le nombre total de comptes Stellar a augmenté de 20 %, tandis que le montant d’argent circulant sur le réseau a augmenté de 160 %. Le volume moyen du DEX a augmenté de 27 % tandis que le nombre total de transactions a augmenté de 173 %.

En août, le prix de Stellar réagira aux performances globales du Bitcoin et des autres altcoins. Avec Bitcoin oscillant autour de 40 000 $, il y a une chance qu’il continue d’augmenter et teste 50 000 $. Si cela se produit, les altcoins comme XLM continueront également d’augmenter.

Prévision de prix Stellar Lumens

Le graphique journalier montre que le prix XLM a formé une configuration à double fond à 0,2033 $ en juillet. Dans l’action des prix, ce modèle est généralement un signe haussier. Le prix évolue également le long des moyennes mobiles de 25 et 50 jours (MA). Le prix se situe entre 78,6% et 61,8% des niveaux de retracement de Fibonacci. Par conséquent, la pièce est susceptible de continuer à augmenter alors que les investisseurs ciblent le niveau de retracement de 50% à 0,4315 $.

