Prédiction de Shiba Inu: SHIB pourrait bientôt exploser plus haut

Le cours du Shiba Inu (SHIB/USD) a cassé la tendance jeudi. Le jeton SHIB a bondi à 0,000054 $, ce qui était son plus haut niveau depuis mardi cette semaine. La pièce a augmenté alors même que Bitcoin et d’autres altcoins ont considérablement diminué.

Pourquoi le SHIB augmente-t-il ?

Shiba Inu a connu un mois d’octobre spectaculaire. La pièce a réussi à avoir une cassure haussière majeure, ce qui a porté son prix à un niveau record de 0,000090 $. Récemment, cependant, le prix du Shiba Inu a été laissé dans la poussière. D’une part, il est encore 40 % inférieur à son plus haut historique. Cela s’est produit alors même que certaines grandes crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum ont atteint un niveau record.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Il y a deux raisons principales pour lesquelles le prix du SHIB a été retardé ce mois-ci. Tout d’abord, c’est principalement dû au fait que la publicité autour d’elle a diminué. En fait, un coup d’œil aux résultats de recherche Google montre que le nombre de recherches a considérablement diminué au cours des derniers jours. Il en va de même pour les plateformes de médias sociaux comme Reddit et Twitter.

Deuxièmement, le prix a connu des difficultés, les investisseurs réalisant des bénéfices et cherchant des bénéfices ailleurs. Certains de ces autres endroits sont inclus dans des crypto-monnaies comme IoTeX et Kadena qui ont explosé ce mois-ci.

Le prix de Shiba Inu a grimpé en flèche jeudi alors que les investisseurs ont applaudi la décision de CoinDCX d’inscrire la pièce sur sa plate-forme. CoinDCX est un échange majeur de crypto-monnaie en Inde.

Nous vous avons entendu

Nous publierons $ SHIB d’ici vendredi sur l’application CoinDCX 🤩🥳🥳 # SHIBArmy nous aide à diffuser la nouvelle.⁰⁰

👇 👇

⁰💬 🔁 ♥ ️ – CoinDCX : Rendre la crypto accessible aux Indiens (@CoinDCX) 11 novembre 2021

Il a récemment levé 90 millions de dollars auprès d’investisseurs, lui conférant une valorisation de plus de 1 milliard de dollars. L’entreprise compte environ 3,5 millions de clients et vise à atteindre plus de 50 millions dans les prochaines années.

Avant l’annonce d’aujourd’hui, la société proposait Shiba Inu sur sa plateforme professionnelle. Pourtant, il y a des problèmes de réglementation. Ces derniers mois, le gouvernement indien a averti qu’il pourrait interdire les crypto-monnaies. Cependant, une version plus restreinte du projet de loi arrivera plus tard cette année.

Aux États-Unis, des utilisateurs ont demandé à Robinhood d’ajouter Shiba Inu à sa plateforme.

Prévision du prix du Shiba Inu

Le graphique sur deux heures montre que le prix du SHIB a légèrement augmenté jeudi. Le graphique montre également que la pièce s’est située dans une fourchette relativement étroite ces dernières semaines. Il s’est également déplacé légèrement au-dessus de la ligne de tendance baissière indiquée en rouge.

Le prix du Shiba Inu a également légèrement dépassé les moyennes mobiles de 25 et 50 jours. Il a également formé un niveau de support important qui est indiqué en vert.

Par conséquent, il est possible que la pièce continue de se redresser à court terme, car les investisseurs ciblent la résistance clé à 0,000065 $.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent