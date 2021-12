Prédiction de verrouillage de Noël: Boris pourrait dire aux Britanniques de « rester où vous êtes » après le 25 | Royaume-Uni | Des nouvelles

Omicron : David Davis souligne la faille cruciale du passeport Covid

Avec la nouvelle souche du virus Covid-19, nommée Omicron, semblant se propager rapidement, les prévisions suggèrent que les cas pourraient atteindre 1 million d’ici la fin de l’année. Le gouvernement a suggéré que tout le monde reçoive des injections de rappel, qui sont mises à disposition en priorité par le NHS et les services de santé publique.

Dans une autre série de Tweets très critiques, Dominic Cummings s’est tourné vers Twitter pour critiquer Boris Johnson et le gouvernement pour leur gestion de la crise de Covid.

Utilisant le langage le plus ouvert et franc possible en termes politiques, M. Cummings termine ses Tweets avec le hashtag #RegimeChange.

Il a déclaré en discutant des antiviraux: «Nous avons déjà des antiviraux – nos partis politiques et Whitehall n’ont tout simplement pas fait ce qu’un Gvt wd compétent fait – s’organisent pour fabriquer et distribuer afin que les gens puissent les obtenir en moins de 48 heures et réduire considérablement le fardeau du NHS. Incompétence mortelle qui continuera sans, #RegimeChange. » [Sic]

Il a ajouté : « L’échec du No10 et du Parlement est bien plus important que celui de Whitehall – ce dernier cd l’a fait si les politiciens avaient priorisé. Maintenant, ils ne font que croiser les doigts… »

L’avertissement qu’un verrouillage complet se produira juste après Noël a déclaré: « Les chances doivent être supérieures à 50% pour dire aux gens – passer Noël et y rester (c’est-à-dire où vous êtes) – à moins que nous n’ayons de la chance sur les taux d’hospitalisation … » [Sic]

Dominic Cummings appelle à un « changement de régime » (Image: .)

Cummings discute des options antivirales (Image: Twitter)

Répondant à Dominic Cummings et soulignant la pression exercée sur le personnel du NHS, Lilith Elle Montague a déclaré: « Cela ne fait pas partie du problème qu’il y ait plus de personnes hospitalisées par rapport à l’année dernière et le nombre de patients Covid est assez constant depuis des mois maintenant conduisant à un épuisement général du personnel et des ressources ? »

Avec l’idée que des mesures plus strictes pourraient être introduites dans un avenir proche, la partie conservatrice déjà déchirée se divise encore plus.

Michael Gove mène la campagne pour des restrictions plus strictes du Plan C Covid-19, y compris des « passeports de pub » après que la modélisation pandémique a montré que la variante Omicron pourrait provoquer plus d’hospitalisations que l’hiver dernier.

Cependant, Boris Johnson et Downing Street résisteraient aux appels de M. Gove à une nouvelle répression, alors que le Premier ministre fait face à une révolte de son propre parti conservateur lors d’un vote sur l’introduction des règles du plan B.

Cummings met en garde contre un verrouillage après Noël (Image: Twitter)

Le NHS est épuisé à mesure que la demande de lits augmente (Image: Twitter)

Les hauts ministres du Cabinet se prépareraient à se rebeller contre les mesures du plan B lors d’un vote la semaine prochaine dirigé par Steve Baker, 65 députés conservateurs ayant déjà indiqué qu’ils voteraient contre.

Certains des noms sur la liste des rebelles incluent l’ancien chef du parti conservateur Iain Duncan Smith, l’ancien ministre du Brexit David Davis et l’ancien ministre du Commerce, le Dr Liam Fox.

Un vote des communes doit avoir lieu mardi sur les mesures du plan B, qui exigent le port de masques faciaux dans les lieux non hospitaliers et demandent aux gens de travailler à domicile dans la mesure du possible.

Des laissez-passer NHS Covid seront également requis dans certains lieux, comme les boîtes de nuit, à partir de mercredi.

L’appel du ministre à potentiellement annuler Noël pour une deuxième année consécutive intervient alors que des scientifiques conseillant le gouvernement ont déclaré que des restrictions Covid plus strictes pourraient être nécessaires pour empêcher Omicron de causer entre 25 000 et 75 000 décès en Angleterre au cours des cinq prochains mois.

Le plan C pourrait être en place bientôt (Image: .)

Le personnel du NHS a déclaré que 90% des cas de Covid hospitalisés sont des patients non vaccinés.

Le Premier ministre est désormais tiraillé entre considérer la sécurité publique, par exemple, sous la forme d’un verrouillage complet de sa propre carrière.

Avec plusieurs scandales ayant déjà secoué le Parti conservateur, des fêtes de Noël au numéro 10 aux deuxièmes emplois litigieux en passant par le lobbying, la décision de verrouiller complètement le pays pourrait entraîner la fin de M. Johnson alors que la pression augmente sur le Premier ministre pour qu’il démissionne.

Beaucoup se retournent contre le Premier ministre après un mois de scandales (Image: .)

Cependant, l’inaction entraînera sans aucun doute davantage de décès causés par Covid dans le pire des cas, ou au mieux, mettra encore plus de pression sur un NHS fragile, sous-financé et sous-financé.

Les projections rigides montrent que la variante super-mutante pourrait devenir dominante en quelques jours, ce qui fait craindre que Boris Johnson n’ait d’autre choix que d’appuyer une fois de plus sur le bouton de panique.

Sur les près de 1 900 cas d’Omicron au Royaume-Uni, 1 757 ont été trouvés en Angleterre, 121 ont été détectés en Écosse, 15 au Pays de Galles et cinq en Irlande du Nord.