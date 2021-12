Prédiction des matchs festifs de Liverpool… 1 nul

Photo de Sportinfoto/DeFodi Images via .

Liverpool affrontera Leicester City et Chelsea pendant la période des fêtes de Noël et du Nouvel An. Le match de Leeds a été reporté.

L’équipe de Jurgen Klopp sera déterminée à remporter tous les deux matchs de Premier League, d’autant plus qu’elle est en bonne forme en ce moment et vise le titre.

Voici comment nous pensons que Liverpool s’en sortira:

Photo d’Andrew Powell/Liverpool FC via .

Leicester City vs Liverpool, King Power Stadium, 28 décembre

Leicester City connaît une saison décevante et il est peu probable qu’elle termine dans le top quatre de la Premier League.

En fait, il semble peu probable qu’ils se disputent même les places en Ligue des champions.

Liverpool a une équipe bien supérieure et devrait être en mesure de marquer les trois points au King Power Stadium avec une relative facilité.

Prédiction: Leicester City 0-2 Liverpool

Chelsea vs Liverpool, Stamford Bridge, 2 janvier

Chelsea et Liverpool se battent pour le titre de Premier League, et ce match va être un blockbuster.

Les Bleus et les Reds jouent tous deux un bon football offensif et se compliqueront la tâche. Un match nul marqué est le résultat le plus probable.

Prédiction : Chelsea 2-2 Liverpool

