Prédiction des médias sociaux pour 2022

Les médias sociaux sont une habitude quotidienne, mais tout le monde n’est pas intéressé à établir des relations avec les marques sur les médias sociaux. Cela s’applique à la fois au B2C et au B2B.

Les plateformes de médias sociaux seront soumises à plus de pression en ce qui concerne la responsabilité sociale de toutes les parties prenantes impliquées, y compris les propriétaires de marques. Par exemple, Lush a choisi de fermer ses comptes Facebook et Instagram pour des raisons éthiques. En conséquence, les propriétaires de plateformes de médias sociaux seront confrontés à des réglementations plus strictes d’ici la fin de 2022.

Bruit des médias sociaux

Bien que 96% des personnes ne fassent pas confiance aux publicités, elles continueront à faire défiler des images et des vidéos sur TikTok, Instagram et Facebook à des fins de divertissement et de lèche-vitrines. En conséquence, les spécialistes du marketing B2C consacreront une plus grande partie de leur budget au marketing d’influence et aux campagnes payantes en 2022.

Cela ne surprendra personne de voir davantage de marques B2C se retrouver avec une publicité indésirable en 2022, car elles n’ont plus le luxe de contrôler le récit.

Le mantra « toute publicité est une bonne publicité » sera considéré comme une mentalité préjudiciable en 2022 en ce qui concerne la création de marque et la gestion de la réputation.

Commerce social

Le commerce social est une chose dans le monde du B2C, mais seules quelques entreprises comme Amazon et eBay (propriétaire de PayPal) bénéficieront de la technologie.

Les fournisseurs de cartes de crédit et les banques seront confrontés à une concurrence plus forte en 2022 de la part des services Buy-Now-Pay-Later tels que PayPal Credit, Klarna et ClearPay, car les clients ont déjà modifié leur comportement d’achat. Par exemple, alors qu’Amazon réalisait les changements dans le comportement d’achat et les tendances du marché plus tôt en 2021, ils ont choisi de rompre les liens avec Visa. Inutile de dire que les gens ont souvent du mal à « payer plus tard ».

Par conséquent, il ne devrait pas être surprenant de voir Meta, anciennement connu sous le nom de Facebook, déployer Facebook Pay dans tout le groupe comme mode de paiement préféré pour tous les achats effectués sur leurs plateformes de médias sociaux, y compris pour les annonceurs B2B et B2C.

Gestion des médias sociaux B2B

Les médias sociaux, utilisés efficacement, sont un puissant moteur de notoriété de la marque et de génération de demande dans le monde du B2B.

Les chefs d’entreprise exigeront des changements pour assurer la croissance et la durabilité. Cela commencera par élever la barre en chargeant leurs directeurs marketing de définir des KPI plus tangibles et significatifs pour 2022 et au-delà.

De plus en plus de dirigeants B2B encourageront leurs employés à partager du contenu de marque, non seulement parce que la portée organique des individus est plus élevée dans la sphère des médias sociaux, mais parce que les acheteurs sont plus susceptibles de faire confiance au contenu partagé par les gens.

Emergence de la créativité et de l’influence

2022 sera une année où les PDG et les directeurs marketing attendent plus de leurs directeurs de création et agences de publicité. L’attente est définie pour aller au-delà de la simple production d’une publicité créative. La demande se formera autour de l’intérêt de l’annonce pour influencer un achat ; résultant en une année difficile pour les directeurs de création B2B et les agences de publicité.

En ce qui concerne l’écosystème des médias sociaux B2B, tout le monde contribue à :

VentesDesignBrandingMarketingRecrutementProtection des marquesDéveloppement commercial

Les acheteurs B2B ont tendance à évaluer divers points de contact avant de prendre une décision d’achat. Inutile de dire que la crédibilité et la fiabilité des fournisseurs dans l’espace B2B ne se définissent pas par leurs annonces mais par leur comportement et leur prestation de service.

Opérations de médias sociaux B2B

Malgré les efforts des propriétaires de plateformes de médias sociaux, les décideurs B2B investiront davantage dans des programmes de plaidoyer, des webinaires, du contenu de leadership éclairé et des vidéos en 2022. Cependant, les médias sociaux payants ne doivent pas être négligés, car s’ils sont structurés systématiquement, ils peuvent être efficaces.

Les programmes de vente sociale et de promotion de la marque prendront le relais du marketing d’influence dans l’environnement B2B. De plus en plus d’entreprises reconnaîtront le fait que la productivité et la croissance dépendent de l’établissement de relations et de partenariats significatifs avec les clients et les véritables leaders d’opinion clés de l’industrie.

Les leaders B2B adopteront une approche de lieu de travail hybride en réponse aux changements et aux demandes du marché. Les spécialistes du marketing B2B continueront de rivaliser pour attirer l’attention des acheteurs, dépensant entre 3,20 £ et 5,83 £ par clic pour générer du trafic vers leurs webinaires, livres blancs et pages d’inscription à des événements. Les organisations B2B en Europe dépenseront moins de ressources sur Meta (Facebook).

Recommandations

Les spécialistes du marketing B2B ne pourront générer des MQL en 2022 que si leur première impression est conçue sur la base d’ACT :

Les spécialistes du marketing B2C doivent baser leurs campagnes sur HTC pour augmenter le volume des ventes et la rentabilité de l’entreprise :

Conclusion

2022 peut être une excellente année pour les entreprises. Cela dépend de la façon dont ils sont proactifs et stratégiques pour embrasser le changement. C’est finalement le choix des chefs d’entreprise de s’entourer de prières ou de changer la donne (j’en parlerai plus dans mon prochain article).

De nombreux décideurs commerciaux en 2022 se rendront compte qu’ils attendaient trop de la technologie et beaucoup moins d’eux-mêmes en tant qu’individus.

Les gagnants ultimes en 2022 sont les entreprises ayant la mentalité et l’attitude à l’égard de la création et de l’autonomisation des communautés dans le but d’obtenir des résultats mutuellement bénéfiques.

La technologie n’est utile que si elle rend les marques plus humaines.

Auteur : Ehsan Khodarahmi

Auteur de Character, 100% Character, un livre sur les meilleures pratiques en matière de médias sociaux et de marketing de contenu et consultant en communication de marque travaillant avec des entreprises de premier plan dans la région EMEA.… Voir le profil complet ›