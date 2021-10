Prédiction des prix NEXO en temps réel

Nexo est en hausse de 0,26% au cours des dernières 24 heures. Le prix Live Nexo aujourd’hui est de 2,67 USD. Nexo distribue également 30% de ses bénéfices aux détenteurs de jetons NEXO sous forme de dividendes.

Le prix actuel de Nexo est de 2,67 USD, avec une activité de négociation sur 24 heures de 13 347 337 USD. Ils changent nos prix NEXO en USD en temps réel. Nexo a augmenté de 0,26 % au cours des dernières 24 heures. La position actuelle de CoinMarketCap est n°78, avec une capitalisation boursière en direct de 1 493 486 607 USD. Il a un prêt à saisir de 560 000 011 pièces NEXO et un approvisionnement maximal de 1 000 000 000 de pièces NEXO.

Nexo est une société bancaire basée sur la blockchain qui offre aux consommateurs des prêts rapides adossés à des crypto-monnaies. Les clients déposent un jeton approuvé, notamment Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) ou XRP (XRP), en garantie pour obtenir un prêt sous la forme d’une monnaie fiduciaire ou d’une pièce stable.

Nexo propose un jeton natif, NEXO, qui offre aux clients des avantages tels que des économies d’intérêts sur les prêts et la possibilité de percevoir des intérêts sur les liquidités investies lorsqu’elles sont sécurisées dans le réseau. Les détenteurs de jetons réalisent également des bénéfices grâce à la rentabilité de Nexo.

Nexo a été fondé par un groupe d’analystes financiers et de passionnés de crypto. Il s’est transformé en blockchain pour créer l’équivalent crypto d’un service bien établi dans la finance traditionnelle. Mais auparavant indisponible dans la finance numérique : devoir emprunter sur la valeur de vos investissements tout en conservant la propriété. En 2018, l’équipe a créé la plate-forme Nexo, qui a fourni les premières lignes de crédit crypto au monde, permettant aux propriétaires d’actifs numériques d’obtenir des prêts de pièces fixes et stables contre la crypto-monnaie, jetant ainsi les bases du créneau des prêts crypto.

Selon son livre blanc, Nexo est le premier fournisseur de prêts rapides adossés à des crypto-monnaies et cherche à remédier aux inefficacités du système de prêt. Sa procédure de prêt automatisée gère les prêts à l’aide de contrats intelligents ainsi qu’un oracle sur la plate-forme Ethereum. Lorsqu’un utilisateur envoie des bitcoins à un portefeuille contrôlé par Nexo. Le prophète initie le prêt et les fonds sont rapidement attribués à l’utilisateur. Lorsque l’utilisateur a déposé pour rembourser le prêt, l’oracle rembourse les crypto-monnaies et enregistre les transactions sur la blockchain. Des contrats intelligents sont utilisés pour alimenter NEXO et également pour enregistrer les soldes des utilisateurs.

Nexo vise à établir plusieurs clients qui continuent à utiliser la plate-forme et restent investis dans NEXO. En conséquence, la société a créé un programme de fidélité qui récompense tous ceux qui conservent NEXO sur leur compte en offrant de meilleurs taux d’intérêt sur les prêts et des rendements plus élevés sur l’épargne. Nexo verse également 30% de ses revenus en dividendes aux investisseurs de NEXO holding.

