Prédiction des rencontres festives de Leeds United… 2 victoires

Leeds United affrontera Aston Villa et Burnley au cours de la période des fêtes de Noël et du Nouvel An, le match contre Liverpool étant reporté.

L’équipe de Marcelo Bielsa ne connaît pas une bonne saison et a des matchs difficiles pendant la période des fêtes.

Nous prédisons maintenant comment Leeds va se comporter lors des deux prochains matchs de Premier League.

Leeds United contre Aston Villa, Elland Road, 28 décembre

Aston Villa se porte bien sous la direction de Steven Gerrard. Les Villans jouent au football offensif et remportent des victoires.

À notre avis, ce match à Elland Road va être un cracker. Nous connaissons la rivalité que Leeds et Villa ont eu ces dernières années.

« Jouer à domicile donnera un avantage aux Blancs, et ils pourraient à peu près remporter une victoire.

Prédiction: Leeds United 2-1 Aston Villa

Leeds United vs Burnley, Elland Road, 2 janvier

Comme Leeds, Burnley risque également d’être relégué au championnat.

« L’équipe de Sean Dyche n’est pas une équipe particulièrement formidable à surveiller, et Leeds sentira qu’avec leur course et leur athlétisme, ils pourraient les maîtriser.

« C’est un match que les deux équipes seront déterminées à gagner. Leeds est susceptible de devancer Burnley.

Prédiction: Leeds United 2-0 Burnley

