Prédiction du cours de l’action GPRO : pourquoi un analyste augmente sa cible GoPro

Go Pro (NASDAQ :GPRO) l’action est en hausse lundi grâce à une nouvelle mise à jour et à une nouvelle prévision de prix de l’analyste de Wedbush, Alicia Reese.

Source : Larry George II / Shutterstock.com

Commençons par la mise à niveau, qui permet à l’analyste de Wedbush d’augmenter les actions de GPRO jusqu’à une note de surperformance par rapport à la note neutre précédente. C’est au-dessus du consensus de conservation des analystes, qui provient de deux notes d’achat, une de conservation et une de vente.

Pour accompagner cette nouvelle notation, il y a une prévision de prix de 13,50 $ par action pour l’action GPRO. C’est une augmentation par rapport à l’objectif de cours précédent de Reese de 11 $ par action. Il est également supérieur à l’objectif de prix du consensus des analystes de 11,38 $ par action.

Alors, qu’est-ce que l’analyste de Wedbush prend aujourd’hui pour une position haussière sur l’action GPRO ? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles elle pense que GoPro recherche des gains à l’avenir.

Tout d’abord, Reese pense que la société dispose de plusieurs moteurs d’expansion de la marge brute qui pourraient entraîner une croissance importante. Cela inclut son passage aux ventes directes aux États-Unis, son service d’abonnement croissant, ainsi que la sortie de plus de matériel haut de gamme. De plus, elle s’attend à ce qu’il fasse tout cela tout en réduisant les coûts de R&D.

En plus de cela, l’analyste note que les bénéfices de la société au troisième trimestre étaient solides. Elle voit cet élan se poursuivre pendant la saison des vacances et l’année prochaine, rapporte TheFly.com.

La nouvelle prévision de prix pour l’action GPRO se traduit également aujourd’hui par des échanges plus importants que la normale. Cela a quelque 3 millions d’actions en mouvement, ce qui est déjà supérieur au volume de négociation moyen quotidien de la société de 2,7 millions d’actions.

L’action GPRO est en hausse de 2,7% lundi après-midi.

A la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.