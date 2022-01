Prédiction du prix de Cardano : l’ADA peut-elle atteindre 2 $ après ses derniers développements ?

Cardano ADA / USD est une plate-forme blockchain basée sur une preuve de participation (PoS) basée sur des recherches évaluées par des pairs et développée à l’aide de méthodes fondées sur des preuves.

ADA est le jeton de crypto-monnaie natif qui alimente le réseau

Le Cardano IDO LaunchPad « Coollaunch » comme catalyseur de croissance

Le 10 janvier, nous avons discuté de la façon dont Cardano a atteint son objectif de planter plus d’un million d’arbres.

L’équipe Coollaunch a annoncé le 10 janvier sa sortie sur l’écosystème Cardano.

Le financement du projet et la sécurisation des fonds actuels sont l’un des obstacles les plus difficiles auxquels les utilisateurs sont confrontés, et c’est quelque chose que Coollaunch vise à simplifier.

Coollaunch.io IDO Launchpad prend en charge les idées de nouvelle génération, les NFT et les projets de métaverse de manière équitable et décentralisée en utilisant l’écosystème Cardano. Les ventes de semences ont commencé le 11 janvier 2022 à 18h GMT.

De plus, le nombre de jetons COOL dans le portefeuille d’un utilisateur détermine son poids d’allocation IDO, mais les utilisateurs doivent participer au vote sur les concepts de gouvernance du protocole.

Tout cela contribue à la croissance de l’écosystème Cardano (ADA) et, par conséquent, peut contribuer à la croissance du jeton ADA en termes de valeur.

Faut-il acheter Cardano (ADA) ?

Le 10 janvier, Cardano (ADA) valait 1,15 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur le type de valeur qu’il s’agit pour le jeton ADA, nous passerons en revue sa valeur la plus élevée ainsi que ses performances récentes.

La valeur la plus élevée de tous les temps du jeton ADA était le 2 septembre 2021, lorsque le jeton a atteint une valeur de 3,09 $. Ici, nous pouvons voir qu’à sa valeur la plus élevée jamais enregistrée, le jeton valait 1,94 $ de plus ou 168%.

Lorsque nous examinons les performances du jeton ADA en termes de décembre, il a atteint son point culminant en valeur le 2 décembre lorsqu’il a atteint une valeur de 1,75 $.

Cependant, son point de valeur le plus bas était le 17 décembre, lorsque la valeur du jeton est tombée à 1,20 $.

Cela nous donne une indication que la valeur du jeton a diminué de 0,55 $ ou 31 %.

En d’autres termes, à 1,15 $, ADA est dans un moment solide pour acheter car il a le potentiel d’atteindre 2 $ d’ici la fin janvier.

