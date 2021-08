Prédiction du prix de la pièce Enjin – Montée à 3 $ possible à mesure que la demande de NFT augmente

Le prix de l’Enjin Coin (ENJ / USD) a bondi lundi alors que l’intérêt pour la monnaie numérique continuait d’augmenter. Son prix a atteint un sommet de 2,18 $, qui était le plus haut niveau depuis le 12 mai. En conséquence, sa capitalisation boursière totale est passée à plus de 1,6 milliard de dollars, ce qui en fait la 70e plus grande crypto-monnaie au monde.

Pourquoi ENJ monte

Enjin est un projet de blockchain qui a débuté en 2017, dans le but d’aider les développeurs de l’industrie des jetons non fongibles (NFT). À ce moment-là, il s’agissait d’une industrie relativement petite que peu de gens connaissaient.

Cette année, l’industrie du NFT a pris de l’ampleur lorsque les investisseurs et les développeurs l’ont remarqué. Récemment, certains marchés NFT ont reçu une capitalisation boursière de plus de 1 milliard de dollars. Nous avons également vu de nombreuses personnes riches dépenser des millions pour acquérir des actifs numériques clés.

Le prix d’Enjin a augmenté lundi après que Visa a acheté un cryptopunk pour 150 000 $. Ceci est remarquable étant donné que Visa est l’une des plus grandes sociétés de services financiers au monde avec une capitalisation boursière de près de 500 milliards de dollars. C’est également l’une des plus grandes entreprises au monde car ses cartes sont utilisées par des millions de personnes à travers le monde.

Enjin Coin est la monnaie native de l’écosystème Enjin. Il s’agit d’une excellente plate-forme qui permet aux développeurs de créer des produits NFT, y compris des jeux. Certains des NFT les plus populaires de l’écosystème sont Azure Heroes, Lost Relic, The Six Dragons et Age of Rust.

Ces derniers mois, l’activité dans l’écosystème d’Enjin a connu une forte dynamique haussière. Il y a plus de 42 000 marchands qui ont vendu plus de 800 000 actifs. Cette tendance devrait continuer à augmenter à mesure que le NFT décentralisé et l’industrie du jeu deviennent populaires.

Le prix d’Enjin a également augmenté en raison de la solide performance globale des crypto-monnaies. Bitcoin a bondi au-dessus de 50 000 $ tandis qu’Ethereum est passé à plus de 3 300 $.

Prédiction du prix de la pièce Enjin

Le graphique journalier montre que le prix de l’ENJ a atteint 0,6477 $ en avril. Depuis lors, la pièce a augmenté de plus de 230%. En cours de route, il a dépassé les moyennes mobiles clés à 25 et 50 jours. Il approche également de son plus haut historique de plus de 3,90 $. Dans le même temps, l’indice de force relative (RSI) suit une tendance à la hausse et se situe actuellement à un niveau de surachat. Par conséquent, la devise devrait continuer à augmenter alors que les taureaux ciblent la prochaine résistance clé à 3 $.

