Prédiction du prix de l’Ethereum: un modèle de divergence baissière émerge

Ethereum (ETH / USD) a reculé lundi alors que certains investisseurs ont réalisé des bénéfices. L’altcoin est tombé à 3 230 $, ce qui était légèrement inférieur au sommet du week-end de 3 340 $. Il a une capitalisation boursière de plus de 377 milliards de dollars US et est la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde après Bitcoin.

Ethereum aidé par la mise à jour et DeFi

Ethereum a eu un fort rebond récemment. Le prix de la pièce a presque doublé ces dernières semaines après être tombé à 1 700 $. Au total, Ethereum a augmenté de près de 90% par rapport à son plus bas niveau en juillet.

Il existe plusieurs catalyseurs qui ont amené le prix de l’Ethereum à des niveaux récents. Premièrement, Bitcoin a également augmenté de plus de 16 000 $ au cours des trois dernières semaines. Dans la plupart des cas, le prix de l’Ethereum et des autres crypto-monnaies a tendance à suivre celui du Bitcoin.

Deuxièmement, Ethereum a été aidé par les développements de l’industrie de la finance décentralisée (DeFi). Ces dernières semaines, la valeur totale verrouillée (TVL) dans l’écosystème DeFi a atteint plus de 88 milliards de dollars.

Il s’agit d’un bond remarquable étant donné que l’écosystème a vu sa valeur chuter à moins de 50 milliards de dollars lors de la vente de la crypto-monnaie. Aave a désormais un TVL de plus de 15,7 milliards de dollars, tandis que Curve Finance et InstaDapp ont un TVL de plus de 100 milliards de dollars.

Au total, 17 des plus grands projets DeFi ont un TVL de plus de 1 milliard de dollars. Ceci est important pour Ethereum car la plupart de ces projets sont construits à l’aide de sa technologie.

Le prochain catalyseur clé pour le prix Ethereum est la récente mise à jour du hard fork ou du logiciel de Londres. La mise à jour a permis aux développeurs de mettre en œuvre des informations clés pour l’écosystème. Le plus notable est la fonction de combustion, qui verra des millions d’éthers détruits.

Prévision de prix Ethereum

Le graphique sur quatre heures montre que le prix de l’ETH a récemment été dans une fourchette étroite. En cours de route, il a formé un canal ascendant qui est représenté en noir. Il a également dépassé les moyennes mobiles exponentielles de 25 et 50 jours.

Dans le même temps, des oscillateurs comme le MACD et le RSI ont formé un modèle de divergence baissière.

Par conséquent, il est possible que la pièce rebondisse à la baisse alors que les investisseurs commencent à réaliser des bénéfices. Si cela se produit, le prochain niveau clé à suivre sera de 3 000 $.

