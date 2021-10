Prédiction du prix de Shiba Inu : le SHIB atteindra-t-il 1 $ ?

Shiba Inu (shib / USD) a augmenté la semaine dernière et est actuellement classé 17e par capitalisation boursière. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a stimulé altcoin avec un tweet sans rapport. SHIB a peut-être enregistré des gains records, mais au moins un analyste a mis en garde contre des espoirs trop élevés.

Hier, il y a eu une chute spectaculaire de la valeur de SHIB. Selon CoinMarketCap, il changeait de mains pour 0,00002818 $, marquant une baisse de 3,84 %.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Don Guo, PDG de Broctagon, a déclaré dans une interview avec Express.co.uk :

L’expert a ajouté qu’à la lumière des tendances actuelles, Shiba était plus susceptible de maintenir sa valeur à moins d’une fraction d’un centime. Il suggère d’utiliser Dogecoin (DOGE / USD) pour estimer la croissance potentielle du SHIB car les deux devises proviennent du même endroit – le mème Doge 2014. Don Guo a expliqué :

Avec une capitalisation boursière de DOGE atteignant 32,3 milliards de dollars, le SHIB est beaucoup plus susceptible d’atteindre ce prix, ce qui se traduit par environ 0,000065 $ par SHIB. Si on le comparait au prix maximum de DOGE, on peut même s’attendre à une hausse de près de 600 % ; cela portera la capitalisation boursière de SHIB à plus de 69 milliards de dollars, de sorte qu’elle se classera au-dessus de l’USDT.