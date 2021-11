Prédiction du prix de SOL : est-ce que SOL vaut la peine d’investir après que Solana Ventures s’est associé au cofondateur de Reddit dans le cadre d’une initiative Web 3 de 100 millions de dollars ?

Solana SOL / USD est de loin l’une des crypto-monnaies les plus populaires, et sa plate-forme abrite de nombreuses applications décentralisées (dApps).

Il a grimpé des positions en termes de capitalisation boursière et a lancé sa dernière campagne en faveur d’une initiative Web 3.0.

Le partenariat de Reddit comme catalyseur de croissance

Le 6 novembre, le jeton SOL a atteint son dernier sommet historique.

Le co-fondateur de Reddit, Alexis Ohanian, ainsi que le co-fondateur de Solana, Raj Gokal, ont annoncé un fonds de 100 millions de dollars avec Solana Ventures pour investir dans le développement de la technologie des médias sociaux Web 3.0.

Cette annonce a été faite lors de la conférence Solana Breakpoint, qui a eu lieu à Lisbonne, au Portugal.

Cela est arrivé juste après que Facebook a changé son nom en Meta, où son PDG, Mark Zuckerberg, a déclaré qu’il représentait mieux ce que l’entreprise vise à réaliser.

Cela dit, avec ce changement de marque, Meta est dans une bataille constante contre la mauvaise presse. Frances Haugen a divulgué des documents et accusé la société de médias sociaux de répondre faiblement à la désinformation sur COVID-19.

Espérons qu’avec cette poussée pour le copieur Web 3.0, Reddit et Solana visent à fournir un niveau de transparence plus élevé et à donner aux utilisateurs de médias sociaux un niveau de contrôle plus élevé.

Cela a le potentiel d’augmenter la valeur du jeton SOL en conséquence.

Vaut-il la peine d’investir dans Solana (SOL) ?

Le 10 novembre, Solana (SOL) valait 241,21 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur le type de valeur du jeton, nous passerons en revue sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi que ses performances en octobre.

Le 6 novembre, Solana (SOL) valait 259,96 $, ce qui était sa valeur la plus élevée de tous les temps. Cela a rendu la valeur du jeton de 18,75 $ supérieure à celle du 10 novembre.

En termes de valeur du jeton en octobre, le 12 octobre, Solana (SOL) valait 138,74 $. Cela a marqué son point de valeur le plus bas du mois.

Quand il s’agit de son plus haut point du mois, c’était le 25 octobre lorsque le jeton a atteint une valeur de 218,47 $. Cela signifie que la valeur du jeton a augmenté de 57% ou 79,73 $ pendant cette période.

Dans cet esprit, le jeton montre une dynamique pour atteindre 255 $ d’ici la fin novembre, faisant de Solana (SOL) une solide opportunité d’investissement à son prix actuel.

