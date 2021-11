Prédiction du prix des pièces de monnaie Enjin : où le métaverse emportera-t-il la crypto ENJ ?

Pièce d’Enjin (CCC :ENJ-USD) est en hausse de près de 20% sur la journée alors que les rumeurs de métaverse réchauffent le marché brûlant des crypto-monnaies. La plate-forme crypto de jeux vidéo, Enjin, a reçu une attention particulière pour avoir tous les ingrédients nécessaires pour lancer un métaverse florissant basé sur la crypto.

Source : Shutterstock

Alors, qu’est-ce que le métaverse exactement ? Et où exactement Enjin s’intègre-t-il là-dedans ?

Le métaverse fait référence à une réalité numérique où les développeurs créent des mondes entièrement virtuels et autonomes qui sont interconnectés avec diverses plateformes de divertissement, de médias sociaux et financières. L’application la plus évidente de l’idée noble est dans les jeux. Des projets comme Roblox (NYSE :RBLX) permettent aux utilisateurs de jouer, d’apprendre, de créer et de socialiser au sein d’un jeu. Roblox a même sa propre devise, Robux, pour acheter des vêtements en ligne pour votre avatar virtuel. La monnaie a une valeur réelle dont les développeurs ont profité.

Semblable à Roblox, Enjin offre une expérience de réalité virtuelle englobante. Il exploite un certain nombre de plates-formes de jeu qui exploitent sa crypto native, Enjin Coin, comme moyen d’acheter des objets dans le jeu, souvent rares et précieux. La crypto ENJ est considérée comme un pilier de l’industrie en plein essor du métaverse. Pour rendre les choses encore plus douces, Enjin a annoncé le nom de son métavers : Efinity.

Étant donné le récent changement de marque de Facebook en Méta-plateformes (NASDAQ :FB) et de grandes entreprises comme Microsoft (NASDAQ :MSFT) revendiquant également la tendance, le métaverse va évidemment être une industrie massive.

Prédictions du prix des pièces d’Enjin : où le métaverse mènera-t-il ENJ ?

Actuellement assis à 3,58 $ par jeton, CoinGape voit Enjin Coin aller jusqu’à 4,18 $. Surtout après avoir dépassé son niveau de support précédent de 3,10 $, le site prédit que la pièce de jeu pourrait porter le chaos du métavers à de nouveaux sommets. WalletInvestor est également haussier sur la crypto. Le site le voit atteindre 3,99 $ en une semaine et jusqu’à 4,83 $ après un an. CoinQuora croit à court terme qu’ENJ approche d’un carrefour. Si les taureaux prenaient le dessus, il pourrait même dépasser un niveau de résistance de 5,34 $ et continuer à grimper. La perspective baissière le voit chuter à environ 2,60 $. Cela dit, le site est généralement optimiste sur la crypto, prédisant qu’il pourrait atteindre 15 $ en 2022 et 30 $ d’ici 2023. Sans surprise, DigitalCoinPrice considère également la crypto ENJ sous un jour positif. Le sight fixe des objectifs de prix pour 2021, 2022 et 2023 de 5,56 $, 6,64 $ et 8,20 $, respectivement.

À la date de publication, Shrey Dua n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.