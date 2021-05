Prédiction du prix des vagues: où ira la crypto Waves après un nouveau sommet?

Les Altcoins ont une montagne russe d’un an. Le premier trimestre a vu une construction lente qui a fait boule de neige dans une frénésie d’acheteurs. Les deux dernières semaines ont vu une correction, les prix chutant considérablement pour les cryptos comme Dogecoin (CCC:DOGE-USD) et Bitcoin (CCC:BTC-USD). Il semble qu’une deuxième explosion haussière se soit déclenchée aujourd’hui, les cryptos générant d’énormes gains. Parmi ceux-ci, il y a Vagues (CCC:VAGUES-USD). Alors que Waves profite de son coup de pouce aujourd’hui, les analystes se demandent s’il continuera à augmenter ou s’il se perdra dans la masse d’autres altcoins. En conséquence, les prévisions de prix Waves sont largement divergentes les unes des autres.

Source: Shutterstock

Waves est une plate-forme de blockchain lancée en 2016, ce qui en fait l’un des premiers jeux de cryptographie. Waves a de multiples utilisations et est le plus couramment utilisé comme plate-forme pour développer des applications décentralisées. Il a une chaîne de contrat intelligente similaire à Ethereum (CCC:ETH-USD).

La crypto suscite aujourd’hui un intérêt considérable des investisseurs grâce à une flambée des prix qu’elle a connue. Waves est sur une tendance à la hausse depuis le 24 avril, passant de 13,50 $ à son sommet historique de 33 $ aujourd’hui.

Les analystes ne savent pas exactement quoi penser de Waves, et cette incertitude affecte les prévisions de prix de Waves. La technologie n’est pas nécessairement de pointe; les plates-formes qui prennent en charge les DApp et les contrats intelligents sont un centime une douzaine de nos jours. Mais, c’est toujours l’un des premiers joueurs de DApps, et il en est bien mérité. Certains l’aiment, d’autres pas, et à cause de cela, les prévisions de prix Waves sont partout.

Prévisions de prix des vagues: où ira la pièce?

Cela dit, jetons un coup d’œil à ce que les analystes disent à propos de Waves:

DigitalCoinPrice est plutôt optimiste sur Waves. Ils prédisent que la pièce continuera de grimper à un sommet d’environ 55 $ en décembre 2021. WalletInvestor indique que les gains récents pourraient simplement être un événement inhabituel. Ils prédisent que le prix de Waves stagnera et que la crypto restera finalement autour de son prix actuel tout au long de l’année. Gov Capital prédit que la valeur de la pièce chutera, passant juste au-dessus de 30 $ l’année prochaine. Une prévision de prix de crypto-monnaie particulièrement optimiste pense que Waves peut atteindre une valorisation gigantesque de 206 $ d’ici décembre.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.