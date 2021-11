Prédiction du prix du cosmos: ATOM forme un rebond de chat mort

Le prix du Cosmos (ATOM / USD) a fortement augmenté lundi, les investisseurs appréciant la demande accrue de son écosystème. ATOM, son jeton natif, se négocie à 33 $, ce qui est le plus élevé depuis le 15 novembre. Il a augmenté de plus de 30% par rapport à son plus bas niveau ce mois-ci.

La croissance d’ATOM se poursuit

Cosmos est l’une des blockchains à la croissance la plus rapide alimentée par la technologie Inter-Blockchain Communication (IBC). Le réseau permet à d’autres plateformes décentralisées de communiquer entre elles.

Aujourd’hui, de nombreux projets de blockchain sont passés au réseau. Justement, il y a maintenant plus de 260 applications dans l’écosystème. Ces réseaux ont plus de 160 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Certains des jetons qui ont été déplacés vers l’écosystème Cosmos sont Binance Coin, Crypto.com Coin, Terra, ThorChain, Osmosis et Secret, entre autres.

Le plus récent entrant dans l’écosystème est ZCash, la pièce de monnaie à croissance rapide axée sur la confidentialité. En passant à Cosmos, ZCash verra de meilleures vitesses et plus d’interopérabilité entre les chaînes. Les autres crypto-monnaies qui ont migré vers Cosmos sont Terra et Forte.

Toutes les activités de l’écosystème Cosmos sont protégées par ATOM, son jeton natif. ATOM contribue à protéger le réseau à travers sa gouvernance.

Les détenteurs de jetons peuvent également voter sur l’avenir du réseau. Plus important encore, ils peuvent parier la pièce et gagner des récompenses. L’APY typique pour ATOM est d’environ 9,7 %. Ces récompenses sont distribuées aux détenteurs d’ATOM nouvellement créés et de frais de transaction.

Prédiction du prix du cosmos

Le graphique journalier montre que le prix ATOM a connu une forte tendance haussière ces derniers mois. En effet, son prix a augmenté de plus de 480 % entre mi-juillet et septembre. Récemment, cependant, cet élan haussier s’est estompé et la pièce s’est déplacée latéralement.

La semaine dernière, le prix du Cosmos est tombé à son plus bas niveau depuis le 11 septembre. Cela s’est produit après que le prix ait réussi à passer en dessous du niveau de support important à 32,72 $, qui était le précédent record de tous les temps. La devise se négocie actuellement à ce niveau.

Cependant, un examen plus attentif montre que le prix ATOM a formé un double sommet à environ 44,25 $, tandis que 32,72 $ était son menton. Par conséquent, il est possible que ce saut soit un rebond mort et que le prix reprenne la tendance baissière dans les semaines à venir.

