Prédiction du prix du cosmos : ATOM pourrait bientôt voler

Le prix de Cosmos (ATOM) a augmenté mardi après que les développeurs ont annoncé un partenariat avec Forte. Le prix d’ATOM a augmenté de plus de 8 % et se négocie à 34,40 $, portant sa capitalisation boursière totale à plus de 7 milliards de dollars. C’est la 23ème plus grande crypto-monnaie au monde.

Association Cosmos et Forte

Cosmos est un projet de blockchain à croissance rapide qui a été développé et actuellement géré par la Fondation Interchain (ICF). La plate-forme fournit une base pour les applications décentralisées interconnectées.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

La plate-forme compte plus de 256 applications dans son écosystème pour une valeur totale verrouillée de plus de 126 milliards de dollars. Certaines des applications les plus populaires sur le réseau sont Binance Coin, Terra, Cosmos Hub et Crypto.com Coin. ATOM est le jeton natif de l’écosystème.

Le prix d’ATOM augmente après qu’ICF a annoncé un accord avec Forte, une plate-forme pour les développeurs de jeux et les joueurs. Il dispose également d’outils de jeton non fongible (NFT). La société a déjà levé 4,185 millions de dollars auprès de sociétés de capital-risque comme Griffin Gaming. Déjà environ 25 développeurs s’appuient sur l’écosystème. Dans un communiqué, le gestionnaire des subventions de l’ICF a déclaré :

« Forte et Cosmos partagent une vision des applications et des économies construites autour de communautés passionnées. Maintenant que la technologie est mature, je suis ravi de travailler avec Forte, qui peut amener la prochaine génération de développeurs et d’utilisateurs de jeux, amenant les jeux Cosmos au grand public. «

Le prix Cosmos prend également de l’ampleur après que l’ICF a annoncé le plus grand événement HackAtom de l’histoire. L’événement verra les développeurs s’affronter pour gagner 1 million de dollars en prix ATOM. Les inscriptions débuteront le 27 octobre.

Prévision de prix Cosmos

Le graphique journalier montre que le prix du Cosmos a augmenté de plus de 8% mardi. Avant cela, le jeton avait chuté de plus de 23% par rapport à son plus haut historique. Il a formé un drapeau haussier et se situe légèrement au-dessus du support clé à 32,35 $, qui était le plus haut niveau le 27 mai. La pièce reste légèrement au-dessus des moyennes mobiles à 25 et 50 jours.

Il a également formé un modèle d’évasion et de nouveau test. C’est là que le prix teste à nouveau un niveau de support ou de résistance important qu’il vient de franchir. Par conséquent, il est possible que le prix ATOM reprenne la tendance haussière. Ce point de vue sera confirmé si le prix parvient à dépasser son plus haut historique à 44,75 $.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent