Prédiction du vaccin contre Kyrie Irving offerte par un membre du conseil de New York

Les Brooklyn Nets sont sur le point de commencer leur saison sans Kyrie Irving. La seule chose qui peut l’amener sur le terrain est son amour pour… les films ?

Du moins, selon Antonio Reynoso, membre du conseil municipal de New York. Le membre du conseil, qui représente le 34e arrondissement de New York, est apparu dans le point de presse du maire Bill de Blasio le 19 octobre.

Reynoso, qui est le candidat démocrate à la présidence de l’arrondissement de Brooklyn aux prochaines élections de 2021, est né et a grandi à New York. Comme tant d’autres à Brooklyn, il veut voir les Nets remporter un championnat.

Bien sûr, il sait qu’un titre est moins probable avec Irving loin de l’équipe. Malheureusement, c’est là qu’Irving restera jusqu’à ce qu’il décide de se faire vacciner contre COVID-19.

« Kyrie Irving aime les films et il va se faire vacciner pour pouvoir voir des films », prédit @ReynosoBrooklyn lors du briefing du maire – Julia Marsh (@juliakmarsh) 19 octobre 2021

Cependant, comme l’a dit Reynoso lors du briefing, il est à peu près sûr qu’Irving finira par recevoir le vaccin – qui est sûr et efficace. Mais la raison qu’il a donnée est un peu surprenante et n’a rien à voir avec le basket.

Reynoso pense qu’Irving finira par se faire vacciner dans le cadre de l’initiative «Vax to the Movies» de New York.

Irving, comme vous vous en souvenez peut-être, a joué dans le film Uncle Drew (2019) et il a apparemment un film d’horreur à l’horizon. Il aime aussi beaucoup les comédies musicales – sa préférée est Rent, dit-il – mais il ne pourra jamais voir Dear Evan Hansen (2021) au cinéma s’il ne se fait pas vacciner.

Jusqu’à présent, au-delà d’ignorer la sécurité publique de se faire vacciner, Irving a déjà fait des choix très audacieux en ne se faisant pas vacciner.

Irving a clairement montré qu’il est apparemment prêt à perdre une somme d’argent astronomique s’il décide de ne pas être vacciné. Il pourrait également être prêt à décevoir ses coéquipiers, dont James Harden, qui a risqué sa réputation positive et a fait exploser les choses avec les Houston Rockets pour avoir une chance de remporter son premier titre avec Brooklyn.

Ce serait particulièrement fou si aucun de ces arguments très forts n’était ce qui le convainquait de se faire vacciner, mais plutôt un fort désir de se détendre et de regarder un film.

Selon le maire, les taux de vaccination ont augmenté de neuf pour cent depuis le début du mandat de vaccination à l’intérieur (qui inclut les cinémas) en septembre.

L’initiative «Vax To the Movies» susmentionnée à New York comprendra des sites de vaccination contextuels dans certains théâtres de la ville. Il s’accompagne en fait d’un incitatif de 100 $, ce qui pourrait l’aider à récupérer une partie des derniers salaires auxquels il a été confronté pour les entraînements et les matchs préparatoires qu’il a déjà manqués.

