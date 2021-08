Prédiction haussière d’Ethereum: l’ETH atteindra 20 000 $ au cours des 5 prochaines années

in

Malgré la volatilité massive du marché de la cryptographie, toutes sortes de prédictions haussières apparaissent ces jours-ci.

Ethereum se porte bien aujourd’hui et la pièce se négocie dans le vert au moment de la rédaction de cet article.

L’ETH est au prix de 3 312 $.

Prédiction haussière ETH

L’ETH devrait valoir 4 596 $ d’ici la fin de 2021, selon les prévisions moyennes des experts du rapport de prédiction Ethereum de Finder – note le Daily Hodl.

Finder a interrogé 42 experts en cryptographie, dont plus de 25 ont fourni des prévisions de prix ETH non seulement pour la fin de 2021, mais également pour la fin de 2025 et 2030.

“Alors que le panel voit en moyenne l’ETH terminer 2021 à 4 596 $, ces projections deviennent encore plus juteuses à l’avenir, la projection moyenne pour 2025 atteignant 17 810 $ et 2030 atteignant 71 763 $”, note la publication en ligne.

En ce qui concerne cette année, le PDG et fondateur d’Allnodes, Konstantin Boyko-Romanovsky, vient de dire que le passage de l’ETH à un modèle de preuve de participation (PoS) n’est qu’un facteur derrière le prix de la pièce.

« Mise à niveau vers un type d’actif déflationniste, réseaux de niveau 2, adoption institutionnelle, utilisation de masse, DeFi [decentralized finance] et DApps [decentralized applications] le développement et l’augmentation continus – sont tous des facteurs qui contribuent à l’appréciation future des prix d’Ethereum », a-t-il déclaré.

La part de marché d’Ethereum parmi les institutions est en hausse

La société de gestion d’actifs crypto CoinShares a déclaré que la part de marché de l’ETH dans les produits d’investissement institutionnel est en augmentation.

Il a été révélé que dans un nouveau rapport hebdomadaire, CoinShares a déclaré que la part de marché d’Ethereum dans les produits d’investissement avait fait un bond significatif au cours des huit premiers mois de cette année.

“La part de marché d’Ethereum est à nouveau en hausse rapide et représente désormais 26% des produits d’investissement, contre seulement 11% début 2021.”

Selon le même rapport, au cours de la première semaine d’août, CoinShares indique qu’Ethereum a enregistré des entrées institutionnelles s’élevant à 2,8 millions de dollars.

« Depuis le début de l’année, il a enregistré des entrées de 957 millions de dollars. Le montant total des actifs sous gestion d’Ethereum s’élève désormais à 12,65 milliards de dollars », selon les notes provenant de la publication en ligne le Daily Hodl.