Prédiction Liverpool vs AC Milan: affrontement historique en Ligue des champions

Voici notre prédiction alors que Liverpool affrontera l’AC Milan en UEFA Champions League. C’est un match historique pour plusieurs raisons.

C’est, bizarrement, la première fois que l’AC Milan jouera un match de compétition à Anfield. Les septuples champions d’Europe et six fois champions d’Europe ne se sont jamais affrontés auparavant.

Ils se sont affrontés en deux finales, bien sûr, mais dans le cadre d’un match nul ? Jamais. Il s’agit donc d’un match assez historique, alors que Liverpool accueille le dernier géant européen sur son terrain.

Mais comment se passera le jeu ? Nous examinons certains facteurs clés avant notre prédiction pour Liverpool vs AC Milan.

Ibrahimovic absent

Zlatan Ibrahimovic est l’homme vedette de Milan, malgré ses 40 ans le mois prochain. 15 buts en 19 matchs de Serie A la saison dernière le montrent, même s’il a subi une blessure assez grave pour envoyer la campagne.

Cela a tenu le Suédois à l’écart pendant un certain temps et il n’a fait ses débuts dans la saison que le week-end. Il est entré en jeu en seconde période contre la Lazio et a marqué dans les six minutes.

Mais un problème d’Achille signifie qu’Ibrahimovic n’affrontera pas Liverpool mercredi. Au lieu de cela, ce sera Ante Rebic ou Olivier Giroud en tête pour Milan.

Liverpool va-t-il tourner ?

C’est un groupe difficile en Ligue des champions et chaque point comptera. Dans le même temps, Liverpool a eu un match intense contre Leeds United et il y aura des jambes fatiguées.

Une blessure à Roberto Firmino oblige essentiellement Jurgen Klopp à jouer le même front trois ici qu’il l’a fait à Elland Road. Le milieu de terrain, aussi, pourrait ressembler. La blessure de Harvey Elliott signifie qu’il n’est pas une option – alors Klopp ira-t-il avec Thiago et Jordan Henderson?



Photo de Michael Regan/.

C’est la grande décision. Klopp peut-il sortir son équipe la plus forte et s’attendre à la même intensité ? C’est aussi une intensité dont Liverpool a besoin s’il veut sortir de ce groupe. Je ne peux pas perdre de points contre la quatrième tête de série.

Pronostic Liverpool vs AC Milan

Nous pensons que Liverpool en aura assez dans le réservoir pour jouer son meilleur XI ici et submerger un Milan sans Ibrahimovic. La pause internationale rend cela possible, étant donné que plusieurs joueurs se sont reposés.

Se reposer quelques-uns contre Crystal Palace le week-end prochain a plus de sens que de se reposer ici. Nous visons une victoire assez confortable 2-0 à Liverpool.

