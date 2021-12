Prédiction Ohio State vs Utah, aperçu du match du Rose Bowl

Ohio State vs Utah: prédiction du Rose Bowl, aperçu du jeu, comment regarder

Ohio State vs Utah: Rose Bowl Comment regarder

Date : samedi 1er janvier

Temps de jeu : 17h00 HE

Lieu : Rose Bowl, Pasadena, Californie

Comment regarder : ESPN, diffusion en direct sur ESPN +

Record : État de l’Ohio (10-2), Utah (10-3)

Ohio State vs Utah Rose Bowl Aperçu

– C’est toujours le jeu de boule qui compte. C’est le jour de l’An, c’est à Pasadena – au moins c’est de retour cette année après avoir joué ce que c’était la saison dernière en jouant au Rose Bowl au (ugh) Texas.

Ouais, ouais, ouais, si c’était un gros problème, les joueurs ne devraient pas s’en retirer, les fans de l’Ohio State seraient plus intéressés à se présenter à un bol des éliminatoires du football non universitaire, et… c’est le Rose Bowl. C’est le jeu que tout le monde regarde.

– Voici l’invasion de l’Utah. Ce sera Rice-Eccles West alors que les Utes profiteront de l’un des moments les plus importants de l’histoire du programme. C’est l’aboutissement d’années et d’années de lutte pour le respect, pour une empreinte et pour avoir des chances d’être sur la grande scène.

– Ce n’est pas un jeu de boule ordinaire pour l’Utah. Il est passé du WAC au Mountain West en 1999, au Pac-12 en 2011, à Pasadena.

Cette année, il a connu un début difficile pour remporter six victoires consécutives, dont une performance dominante au championnat Pac-12 sur l’Oregon pour arriver ici.

– Il s’agit d’un jeu de bol ordinaire pour l’État de l’Ohio. Le programme s’est déroulé dans deux séries éliminatoires consécutives de football universitaire, et avant cela, c’était le Rose Bowl, et avant cela, c’était le Cotton Bowl, et…

L’État de l’Ohio a participé aux matchs de bowl à six niveaux du Nouvel An chaque année, sauf trois, depuis qu’il a remporté le titre national en 2002. En 2004, il est allé à l’Alamo, en 2011, il est allé au Gator, et en 2012, il était sorti à cause des sanctions, mais il serait probablement allé au Rose.

Selon toutes les normes normales, ce fut une excellente saison, mais il n’y avait pas de championnat Big Ten, pas de championnat national, pas de voyage pour les éliminatoires de football universitaire et pas de victoire sur le Michigan.

L’histoire continue

Gagner le Rose Bowl, cependant, améliorerait certainement les choses.

Pourquoi Ohio State, Utah va gagner

Pourquoi Utah remportera le Rose Bowl

Voici le pouvoir.

Comment le Michigan a-t-il battu Ohio State ? Il s’est fait pilonner.

Les Wolverines ont pu courir sur près de 300 mètres alors que le front offensif s’écrasait sur les quatre fronts de Buckeye, et l’autre côté du ballon était capable de bourrer la course et d’atteindre le QB CJ Stroud.

Il n’y a rien de subtil sur ce que l’Utah voudra faire.

Il peut lancer, et il peut équilibrer les choses avec quelques gros jeux, mais il va vouloir augmenter le jeu de course derrière son énorme et méchante ligne offensive, et il va vouloir tout bourrer sur le front défensif autour de son énorme et méchante ligne défensive.

Utah n’autorise pas une multitude de sacs ou de jeux dans le champ arrière, le jeu de course était le meilleur du Pac-12 et la défense a mené la ligue en n’accordant que 315 verges par match.

Pourquoi l’État de l’Ohio remportera le Rose Bowl

Oh, pauvre, pauvre Ohio State. Quel est l’intérêt de se montrer ?

L’Utah est tout excité pour cela, l’énergie dans les tribunes sera de l’autre côté, il y a une flopée d’opt-outs – plus à ce sujet ensuite – et cela ne devrait être rien de plus qu’un couronnement pour les champions du Pac-12…

Ohio State est toujours plus talentueux que l’Utah.

Oui, il manque les receveurs vedettes Garrett Wilson et Chris Olave, mais Jaxon Smith-Njigba est la cible la plus talentueuse de l’équipe – et il y a d’autres belles perspectives qui attendent dans les coulisses pour s’intensifier.

Ouais, ça n’aide pas quand on va contre les lignes de l’Utah de rater la star OT Nicholas Petit-Free et DT Haskell Garrett, mais encore une fois, c’est l’État de l’Ohio. Il a des gars.

Et il a CJ Stroud et TreyVeon Henderson.

Vite, nommez l’offensive puissante que l’Utah a affrontée cette année ?

L’État de l’Arizona est proche et BYU a eu ses moments, mais l’Oregon l’est. Bien sûr, les Ducks ont battu l’Ohio State et l’Utah a roulé les Ducks deux fois, mais ce n’est pas comme si l’offensive de Buckeye avait été arrêtée lors de cette défaite en début de saison.

Stroud et l’offensive obtiendront leurs verges. C’est maintenant à l’Utah de suivre le rythme.

Aperçu de l’Ohio State contre l’Utah

Ohio State vs Utah : Rose Bowl, que va-t-il se passer

Vous savez tous ces grands jeux de boules auxquels l’État de l’Ohio a participé au cours des dernières décennies ? Ouais, ça les gagne.

Les Buckeyes ont une fiche de 6-3 à leurs neuf derniers matchs de bol. Les pertes ? Le championnat national de l’an dernier et deux demi-finales CFP ? Les victoires ? CFP Sugar Bowl, championnat national, Fiesta, Cotton, Rose, CFP Sugar.

Vous connaissez tous ces joueurs vedettes de l’Ohio State qui sont assis ? Oui, il y a un revers à ça. Il y a une flopée d’autres parties dans le mix qui ont été défoncées à la fin de l’année.

Utah a perdu ses deux derniers matchs de bowl – se faire rouler par le Texas l’an dernier à Alamo et contre Northwestern à Holiday la saison précédente – mais c’était 11-1 sous l’entraîneur-chef Kyle Whittingham avant cela.

Est-ce le dernier match de Whittingham avec le programme ? L’Utah va-t-il pouvoir se nourrir du moment présent ? Pourra-t-il maintenir l’élan qu’il avait eu lors de la solide course pour clôturer l’année?

Pas sûr, encore, et en quelque sorte.

C’est toujours l’état de l’Ohio.

Rose Bowl: Prédiction Ohio State vs Utah, Lignes

État de l’Ohio 37, Utah 30

Ligne : Ohio State -4.5, o/u : 64

ATS Confiance sur 5: 2

Histoire du Rose Bowl

1 janvier 2021 Alabama 31, Notre Dame 14

1er janvier 2020 Oregon 28, Wisconsin 27

1 janvier 2019 Ohio State 28, Washington 23

1er janvier 2018 Géorgie 54, Oklahoma 48 OT

2 janvier 2017 USC 52, Penn State 49

1 janvier 2016 Stanford 45 Iowa 16

1er janvier 2015 Oregon 59 État de Floride 20

1er janvier 2014 État du Michigan 24 Stanford 20

1 janvier 2013 Stanford 20 Wisconsin 14

2 janvier 2012 Oregon 45 Wisconsin 38

1 janvier 2011 TCU 21 Wisconsin 19

1er janvier 2010 État de l’Ohio 26 Oregon 17

1er janvier 2009 USC 38 Penn State 24

1er janvier 2008 USC 49 Illinois 17

1er janvier 2007 USC 32 Michigan 18

4 janvier 2006 Texas 41 USC 38

1er janvier 2005 Texas 38 Michigan 37

1 janvier 2004 USC 28 Michigan 14

1er janvier 2003 Oklahoma 34 État de Washington 14

3 janvier 2002 Miami 37 Nebraska 14

1er janvier 2001 Washington 34 Purdue 24

1er janvier 2000 Wisconsin 17 Stanford 9

1er janvier 1999 Wisconsin 38 UCLA 31

1er janvier 1998 Michigan 21 État de Washington 16

1er janvier 1997 État de l’Ohio 20 État de l’Arizona 17

1er janvier 1996 USC 41 Nord-ouest 32

2 janvier 1995 Penn State 38 Oregon 20

1er janvier 1994 Wisconsin 21 UCLA 16

1er janvier 1993 Michigan 38 Washington 31

1er janvier 1992 Washington 34 Michigan 14

1er janvier 1991 Washington 46 Iowa 34

1er janvier 1990 USC 17 Michigan 10

2 janvier 1989 Michigan 22 USC 14

1 janvier 1988 État du Michigan 20 USC 17

1er janvier 1987 État de l’Arizona 22 Michigan 15

1er janvier 1986 UCLA 45 Iowa 28

1er janvier 1985 USC 20 Ohio State 17

2 janvier 1984 UCLA 45 Illinois 9

1er janvier 1983 UCLA 24 Michigan 14

1 janvier 1982 Washington 28 Iowa 0

1 janvier 1981 Michigan 23 Washington 6

1er janvier 1980 USC 17 État de l’Ohio 16

1 janvier 1979 USC 17 Michigan 10

2 janvier 1978 Washington 27 Michigan 20

1 janvier 1977 USC 14 Michigan 6

1er janvier 1976 UCLA 23 Ohio State 10

1er janvier 1975 USC 18 Ohio State 17

1er janvier 1974 État de l’Ohio 42 USC 21

1er janvier 1973 USC 42 Ohio State 17

1er janvier 1972 Stanford 13 Michigan 12

1er janvier 1971 Stanford 27 État de l’Ohio 17

1er janvier 1970 USC 10 Michigan 3

1er janvier 1969 État de l’Ohio 27 USC 16

1 janvier 1968 USC 14 Indiana 3

2 janvier 1967 Purdue 14 USC 13

1er janvier 1966 UCLA 14 État du Michigan 12

1er janvier 1965 Michigan 34 État de l’Oregon 7

1er janvier 1964 Illinois 17 Washington 7

1er janvier 1963 USC 42 Wisconsin 37

2 janvier 1962 Minnesota 21 UCLA 3

2 janvier 1961 Washington 17 Minnesota 7

1er janvier 1960 Washington 44 Wisconsin 8

1er janvier 1959 Iowa 38 Californie 12

1er janvier 1958 État de l’Ohio 10 Oregon 7

1er janvier 1957 Iowa 35 État de l’Oregon 19

2 janvier 1956 État du Michigan 17 UCLA 14

1 janvier 1955 État de l’Ohio 20 USC 7

1 janvier 1954 État du Michigan 28 UCLA 20

1 janvier 1953 USC 7 Wisconsin 0

1er janvier 1952 Illinois 40 Stanford 7

1 janvier 1951 Michigan 14 Californie 6

2 janvier 1950 Ohio State 17 Californie 14

1er janvier 1949 Nord-ouest 20 Californie 14

1 janvier 1948 Michigan 49 USC 0

1er janvier 1947 Illinois 45 UCLA 14

1er janvier 1946 Alabama 34 USC 14

1 janvier 1945 USC 25 Tennessee 0

1 janvier 1944 USC 29 Washington 0

1 janvier 1943 Géorgie 9 UCLA 0

1 janvier 1942 État de l’Oregon 20 Duke 16

1 janvier 1941 Stanford 21 Nebraska 13

1 janvier 1940 USC 14 Tennessee 0

2 janvier 1939 USC 7 Duke 3

1 janvier 1938 Californie 13 Alabama 0

1 janvier 1937 Pittsburgh 21 Washington 0

1 janvier 1936 Stanford 7 SMU 0

1 janvier 1935 Alabama 29 Stanford 13

1 janvier 1934 Columbia 7 Stanford 0

2 janvier 1933 USC 35 Pittsburgh 0

1 janvier 1932 USC 21 Tulane 12

1 janvier 1931 Alabama 24 État de Washington 0

1er janvier 1930 USC 47 Pittsburgh 14

1er janvier 1929 Georgia Tech 8 Californie 7

2 janvier 1928 Stanford 7 Pittsburgh 6

1 janvier 1927 Stanford 7 Alabama 7

1er janvier 1926 Alabama 20 Washington 19

1er janvier 1925 Notre-Dame 27 Stanford 10

1er janvier 1924 Washington 14 Marine 14

1 janvier 1923 USC 14 Penn State 3

2 janvier 1922 Californie 0 Wash. & Jeff. 0

1 janvier 1921 Californie 28 État de l’Ohio 0

1er janvier 1920 Harvard 7 Oregon 6

1 janvier 1919 Grands Lacs-US Navy 17 Mare Island 0

1 janvier 1918 Mare Island-USMC 19 Camp Lewis-US Army 7

1 janvier 1917 Oregon 14 Pennsylvanie 0

1 janvier 1916 État de Washington 14 Brown 0

1 janvier 1902 Michigan 49 Stanford 0

