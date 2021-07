Prédiction : ThorChain (THOR) est-il un bon investissement en juillet 2021 ?

THORChain RUNE / USD est le protocole de liquidité décentralisé qui permet aux utilisateurs d’échanger des actifs cryptographiques via une variété de réseaux sans perdre la garde des actifs tout au long du processus. Le protocole a gagné en popularité ces derniers jours, mais cela signifie-t-il que vous devriez acheter ThorChain maintenant ?

THORChain et ses différentes offres

THORSwap, le DEX multi-chaînes qui s’exécute sur le réseau THORChain, a publié THORChain Synthetics sur le testnet le 28 juin.

L’équipe a mentionné que les utilisateurs peuvent frapper, échanger et échanger des jetons réguliers contre des actifs synthétiques et transférer des synthés vers des portefeuilles THORChain.

L’équipe a également laissé entendre que les utilisateurs pourront transférer leurs actifs synthétiques vers des portefeuilles basés sur THORChain, ainsi que gagner des intérêts sur leurs avoirs dans un avenir proche.

Cela devrait augmenter la valeur de l’intérêt dans le jeton RUNE, ce qui entraînera une augmentation de la demande, ainsi qu’une augmentation de la valeur à la suite de ce lancement.

Le 4 juillet, le jeton RUNE a été ajouté à la liste blanche par Bancor DAO. Cela signifiait que les RUNE KLP de Bancor, à partir de ce moment, peuvent fournir une liquidité unilatérale en utilisant uniquement RUNE avec une protection contre les profits et pertes non permanents sous la forme de frais de swap sur RUNE.

Le 5 juillet, THORChain est devenu disponible sur le portefeuille Coin98, où les utilisateurs ont pu transférer et stocker le jeton RUNE en toute sécurité dans l’extension et l’application mobile.

Cela, à son tour, offrirait à une plus grande base d’utilisateurs une plus grande opportunité d’envisager d’échanger le jeton RUNE en raison de ses options de stockage plus variées, ce qui augmentera la demande.

Devriez-vous acheter ThorChain (RUNE) maintenant ?

Le 5 juin, ThorChain (RUNE) était valorisé juste au-dessus de 6 $.

Si nous regardons juin, nous pouvons voir que l’un de ses points les plus élevés s’est produit le 7 juin, où le jeton RUNE est passé à 11 dollars, tandis que l’un de ses points les plus bas était le 22 juin, où sa valeur était de 4,72 dollars.

Cela nous donne une idée de la hauteur ou de la baisse à laquelle nous pouvons raisonnablement nous attendre à ce que le prix augmente.

Récemment, il a constamment circulé autour de la barre des 6 $, mais il a un grand potentiel de croissance compte tenu de ses changements récents.

Au 5 juillet, THORChain disposait de 132 millions de dollars de sécurité active provenant de 34 nœuds actifs, ainsi que 49 millions de dollars supplémentaires en attente de 13 nœuds supplémentaires.

Avec le lancement de THORChain Synthetics sur le tesnet, ainsi que le jeton RUNE sur liste blanche Bancor DAO, ainsi que sa disponibilité dans le portefeuille Coin 98, nous pouvons nous attendre à une demande beaucoup plus élevée pour le jeton RUNE.

Avec cette demande accrue, la valeur augmente avec elle et, en tant que telle, nous pouvons raisonnablement nous attendre à ce que la valeur atteigne la barre des 7 $ d’ici la fin juillet.

De plus, plus le projet grandit et plus il obtient de fonctionnalités, il a le potentiel d’atteindre à nouveau la barre des 11 $ d’ici la fin de 2021.

Cela fait de THORChain un investissement rentable pour le retour sur investissement à court et à long terme.

