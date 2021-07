Prédictions clés avant la prochaine saison de Premier League

in

Nous sommes maintenant à moins d’un mois de la nouvelle saison de Premier League, qui commence le 14 août lorsque les nouveaux arrivants Brentford affronteront l’une des équipes de haut vol les plus établies d’Arsenal. Après l’imprévisibilité de la dernière campagne, beaucoup se demanderont comment les dix prochains mois de football se dérouleront, alors voici quelques prédictions et points de discussion clés avant la prochaine saison de Premier League.

Points clés avant la nouvelle saison de Premier League

Champions et Top Four

Après que les deux dernières saisons pour la qualification de la Ligue des champions dans la première division anglaise soient passées au dernier jour de la campagne, les équipes qui finiront dans les quatre premiers cette fois-ci sont un sujet brûlant. Inversement, ces deux occasions ont vu des champions en fuite respectivement à Liverpool et Manchester City, sans que personne d’autre ne soit en mesure de fournir suffisamment de concurrence. La nouvelle saison devrait être beaucoup plus serrée dans ce département, avec quatre équipes cherchant toutes à avoir une chance décente de la remporter.

Les tenants du titre, Manchester City, semblent une nouvelle fois l’équipe à battre. Bien qu’ils n’aient pas encore fait de signatures majeures cet été, de gros mouvements pour Jack Grealish et Harry Kane ont tous deux fait l’objet de nombreuses rumeurs et semblent véritablement possibles, tous deux cherchant potentiellement un mouvement vers une équipe où ils ont plus de chances de gagner un trophée.

De même, Liverpool s’attendra également à être tout en haut du classement à la fin de la saison. Alors que leurs problèmes de blessures la dernière fois ont fait perdre de nombreux mois à des joueurs comme le joueur vedette Virgil van Dijk, les Reds espèrent que le sort leur sera plus favorable pendant la campagne 2021/22, et si leur chance n’est pas trop mauvaise, ils tiendront un solide chance de gagner la ligue.

Manchester United en a surpris beaucoup lors de la dernière campagne en terminant à une assez confortable deuxième place. Le manager Ole Gunnar Solskjaer a fait taire bon nombre de ses critiques en prenant une équipe qui manquait d’un seul ailier droit reconnu aux finalistes d’une Premier League très compétitive. La signature de Jadon Sancho ayant été confirmée vendredi et d’autres grands mouvements rumeurs, les Red Devils ont certainement une chance extérieure de monter une charge de titre et, pour la première fois depuis des années, chercheront plus que les quatre premiers .

Après avoir remporté la Ligue des champions en mai, Chelsea s’imaginera mettre la confiance acquise dans ses compétitions nationales, à savoir la Premier League. Thomas Tuchel est un entraîneur accompli, et sous sa direction, les Bleus ont définitivement la capacité de remporter le titre. Comme pour beaucoup, la cohérence sera la clé.

Leicester City a désespérément perdu une position établie dans le top quatre au cours des deux dernières saisons, alors ils espèrent que ce sera la troisième fois chanceux la saison prochaine. Dans une ligue en constante amélioration, cependant, les champions de la FA Cup peuvent avoir du mal à suivre les clubs d’une telle puissance commerciale

Les rivaux du nord de Londres, Tottenham Hotspur et Arsenal, tentent désespérément de laisser leurs récents malheurs derrière eux après des saisons inhabituellement mauvaises. Chacun semble mettre l’accent sur la jeunesse, Tottenham s’apprêtant à échanger l’attaquant vieillissant Eric Lamela plus 21,6 millions de livres sterling contre le jeune Sevilla de 20 ans Bryan Gil, tandis qu’Arsenal a confirmé vendredi la prolongation du contrat du jeune passionnant Emile Smith-Rowe.

Mi-table

Ils espèrent pouvoir se battre pour une place dans le top quatre, mais si Everton ne peut pas le faire sous l’actuel patron du Real Madrid, Carlo Ancelotti, ils auront du mal à le faire sous quelqu’un d’autre. Les Toffees peuvent s’attendre à terminer dans la première moitié du tableau, potentiellement en compétition pour l’une des compétitions européennes les moins prestigieuses disponibles, mais la qualification en Ligue des champions devrait être un pas de trop pour eux.

Leeds United, qui s’est retrouvé à une neuvième place très respectable la saison dernière après sa promotion dans l’élite, devrait se trouver dans et autour du milieu de la table. Bien qu’il soit possible qu’ils aient une baisse de forme catastrophique comme ce qui est arrivé à Sheffield United récemment, l’équipe de Marcelo Bielsa semble techniquement plus douée et adaptée à la Premier League.

Lors de sa toute première saison en Premier League, Brentford pourrait voir une saison à la Leeds l’année prochaine, avec Kristoffer Ajer un ajout fantastique à une équipe déjà talentueuse.

Pendant ce temps, sous la direction du nouveau manager Patrick Viera, Crystal Palace pourrait surpasser ses performances au cours des dernières années, ayant terminé les six dernières campagnes dans la moitié inférieure de la Premier League.

Newcastle United, Southampton, Brighton et Hove Albion, et Wolverhampton Wanderers devraient également se trouver près du milieu du tableau la saison prochaine, tout comme West Ham United, qui aura du mal à suivre la congestion des rencontres d’être dans le groupe de la Ligue Europa étape.

Combattez pour la survie

La bataille pour la sécurité de la Premier League se résume généralement au fil, celle de 2019/20 en étant un parfait exemple, mais la saison dernière, c’était un peu plat, la 17e place Burnley terminant à 11 points de la zone de largage. Les hommes de Sean Dyche semblent toujours survivre à la fin et pourraient bien porter cette forme dans la nouvelle campagne, même si cela pourrait être proche.

Cela laisse trois équipes : Aston Villa, Norwich City et Watford.

Le placement de Villa la saison prochaine dépendra énormément de sa capacité à garder l’homme vedette Jack Grealish. S’ils peuvent conserver l’Anglais, ils ont de bien meilleures chances de rester debout – et même de grimper plus haut dans le classement, mais s’ils le perdent, ils pourraient bien avoir du mal à rester debout, comme cela a été vu il y a un an à la fin du 2019 /20 saison.

Norwich est dans une position similaire à celle d’il y a quelques années, mais bénéficie de l’expérience. Ils auront pansé leurs blessures et seront déterminés à tenir cette campagne, mais ne semblent tout simplement pas en avoir assez pour tenir.

De même, Watford a également rebondi directement du championnat la saison dernière, mais, comme Norwich, leur équipe semble ne pas avoir la qualité requise pour l’élite.

Photo principale

Intégrer à partir de .