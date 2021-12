Prédictions, cotes et plus pour une liste de cinq matchs

Joyeux Noël à tous! Nous avons en quelque sorte atteint les matchs de Noël de la NBA malgré la récente épidémie de COVID-19 dans la ligue. La question de savoir si nous devrions ou non préparer une ardoise de Noël est une discussion qui en vaut la peine. Cependant, nous sommes là et il est temps de parler de ce que nous pourrions voir se dérouler.

On ne sait pas quels joueurs sortiront des protocoles de santé et de sécurité à temps pour l’action de samedi et qui l’évitera complètement. Pourtant, l’image devient de plus en plus claire moins de 24 heures avant l’annonce. Voici notre guide de l’ardoise de Noël de cinq matchs de la NBA, y compris les cotes, les prédictions et ce qu’il faut surveiller.

Hawks at Knicks – 12 h HE sur ESPN



Les Knicks et les Hawks commencent la liste de Noël avec un peu de mauvais sang provenant des dernières séries éliminatoires. Trae Young a ébloui tout au long de la série éliminatoire à hauteur de 29,2 points et 9,8 passes décisives, dont un moment emblématique en route vers une victoire 4-1 contre une équipe en difficulté des New York Knicks dirigée par Julius Randle. Les équipes se rencontrent pour la première fois au MSG depuis les éliminatoires, mais le résultat sera-t-il différent ?

Prince : Knicks

Les Hawks sont l’une des deux équipes les plus durement touchées par les épidémies de COVID-19 jouant à Noël, avec les Brooklyn Nets. En conséquence, ils sont des chiens de route de 6,5 points contre une équipe qu’ils ont dominée en séries éliminatoires. Les Knicks n’ont pas été bons cette saison, donc je suppose qu’il y a une chance qu’Atlanta trouve encore un moyen de couvrir, mais il n’y a aucun moyen que je choisis les Hawks pour gagner. J’aime New York pour trouver un moyen de le faire à la maison.

Cole : Knicks

Les deux équipes ont été très décevantes, mais j’étais toujours prêt à rouler facilement avec les Hawks. Pourquoi? Trae Young at The Garden est un incontournable de la télévision et j’ai pensé qu’il suffirait pour battre cette version des Knicks. Cependant, Young ne sortira pas des protocoles de santé et de sécurité à temps pour ce match. Cela change tout.

Maintenant, je suis obligé de prendre New York même si j’ai très peu ou pas confiance en le faire. Mais je veux dire, Julius Randle devrait suffire à porter les Knicks au-delà de ce qu’il reste d’une équipe de Hawks criblée de COVID, n’est-ce pas?

Lignes de jeu

Knicks de New York (-6,5) contre les Hawks d’Atlanta

O/U 209,5

Celtics at Bucks – 14 h 30 HE sur ABC



En cas de doute, la NBA trouvera un moyen de placer le match Bucks-Celtics dans un endroit aux heures de grande écoute. Ils l’ont fait il y a un an pour le match d’ouverture de la saison, où Jayson Tatum a inscrit trois victoires de l’aile à la fin du temps imparti. Les deux équipes sont dans une stratosphère différente depuis lors; les Celtics ont quitté Brad Stevens et sont une équipe moyenne de la Conférence de l’Est tandis que les Bucks viennent de sortir d’un championnat NBA. Alors, à quoi pouvons-nous nous attendre dans ce match de Noël?

Prince : Bucks

Giannis Antetokounmpo joue-t-il ? C’est tout ce que j’ai vraiment besoin de savoir. Des rapports récents indiquent qu’il a autorisé les protocoles de santé et de sécurité de la NBA, mais son statut reste en suspens. S’il joue, j’aime que les Bucks gagnent. Sinon, je roulerais avec hésitation avec les Celtics pour gagner.

Les Bucks ont assez pour gagner sans leur MVP, comme ils l’ont montré lors de leurs deux derniers affrontements. Mais ces matchs étaient contre des équipes de la Conférence Ouest en sous-effectif et mauvaises. Ce jeu est contre un ennemi à l’est avec ses deux meilleurs joueurs actifs, donc je roule Celtics si le Greek Freak est sorti.

Cole : des dollars

Giannis vient de sortir des protocoles de santé et de sécurité à temps pour Noël, et j’aimerais imaginer que l’une des plus grandes stars de la NBA s’habillera. Lui, avec Jrue Holiday et Khris Middleton, se sent suffisant pour dépasser une équipe de Celtics médiocre – bien que Jayson Tatum et Jaylen Brown soient plus que capables de le faire à eux seuls. Milwaukee obtient aussi le match à domicile ? Enregistre-moi.

Lignes de jeu

Milwaukee Bucks -5,5 contre Boston Celtics

O/U 219,5

Warriors at Suns – 17 h HE sur ABC



Si le Round 3 de Suns-Warriors ressemble aux deux premiers matchs de cette saison, nous allons nous régaler. Les Suns ont devancé les Warriors à Phoenix lorsque Mikal Bridges and Co. a organisé une masterclass défensive sur la façon de protéger Steph Curry, mais Golden State a dépassé Phoenix quelques jours plus tard dans une performance dominante. Les deux équipes siègent au sommet de la NBA et sont prêtes pour ce qui devrait être le match du jour.

Prince : Soleils

Ces équipes ont divisé les deux premiers affrontements avec Devin Booker mis à l’écart pour la plupart de cette action. Cette fois-ci, Booker est de retour et les Warriors ont maintenant affaire à quelques-uns de leurs joueurs sur la touche.

Andrew Wiggins et Jordan Poole jouent un rôle important pour Golden State, donc j’aime que les Suns plus sains le fassent dans ce qui finit probablement par être un jeu passionnant parce que Stephen Curry prend la parole.

Cole : Soleils

Comme nous l’avons vu au cours des deux premiers matchs, ces équipes sont à peu près égales. Chacun a des talents de superstar d’élite dans Stephen Curry, Draymond Green, Chris Paul et Devin Booker, avec une tonne de joueurs de rôle exceptionnels qui font de ce match apparemment un tirage au sort d’un match à l’autre.

Cela dit, je prends Phoenix. Je vais aller plus loin et aller avec Phoenix pour couvrir également la propagation. Entre le retour de Book, la foule bruyante du désert et les absences de Jordan Poole et Andrew Wiggins, c’est trop à surmonter pour les Warriors.

Lignes de jeu

Phoenix Suns -5,5 contre Golden State Warriors

O/U 217,5

Filets aux Lakers – 20 h HE sur ABC/ESPN



Sur le papier, les responsables du calendrier de la NBA semblaient avoir raison lorsque le calendrier de Noël a été divulgué avant la saison. LeBron, AD, Harden, KD, Kyrie ? Russ aussi ? Qu’est ce qui pourrait aller mal? Eh bien, ces responsables du calendrier n’auraient pas pu voir cela venir. Davis est blessé, KD est dans les protocoles de santé et de sécurité et Kyrie n’a pas encore joué cette saison. Ce jeu pourrait se dérouler de plusieurs manières, mais il devrait toujours être intéressant à regarder.

Prince : Lakers

Celui-ci est simple pour moi. Les Lakers puent mais les Nets ne jouent pas. Je veux dire, il y aura une équipe appelée les Nets avec quelques-uns de leurs habitués qui prendront la parole. Mais pour la plupart, toute la gamme des Nets est mise à l’écart en raison des protocoles COVID-19.

Je pense juste que quelque chose doit donner avec les Lakers. LeBron James joue à outrance et cela semble être l’endroit idéal pour que cela porte enfin ses fruits sous la forme d’une victoire.

Cole : Filets

J’ai vraiment l’impression que je devrais aller Lakers ici, étant donné tout ce que Prince vient de dire. Kevin Durant est sorti. Kyrie ? En dehors. Bruce Brown ? En dehors. Mais honnêtement, je ne peux pas du tout faire confiance aux Lakers. Ils ont été mauvais cette saison et ont semblé affreux contre des équipes assez médiocres.

Peut-être que je finis par avoir l’air idiot pour ce choix, mais je ne peux pas me ranger du côté de Prince sur chaque prédiction. Alors, jeu d’évasion de retour à la maison de James Harden? ALLONS FILETS.

Lignes de jeu

Los Angeles Lakers -1,5 contre Brooklyn Nets

O/U 225,5

Mavericks at Jazz – 22 h 30 HE sur ESPN



« Gardez le meilleur pour la fin », c’est exactement ce que la NBA ne fait PAS ici. Les Jazz jouent à Noël pour la deuxième fois ce siècle et ils doivent affronter une équipe de Mavs épuisée. Oui, Utah est généralement une bonne équipe en saison régulière avec des joueurs amusants, mais ça fait bizarre qu’ils soient ici.

Prince : Jazz

Dans ce qui est le choix le plus facile de la journée, les Jazz vont gagner. Luka Doncic est encore une autre star de la NBA dans les protocoles de santé et de sécurité de la NBA et les Mavericks n’ont pas la puissance de feu pour s’accrocher à Utah sans lui. Les Jazz sont la meilleure équipe de la NBA dont personne ne parle et ils apprécieront la plate-forme du jour de Noël pour montrer au monde ce qu’ils ont fait.

Cole : Jazz

Ouais, pas besoin de rendre celui-ci plus difficile qu’il ne devrait l’être. Utah est à domicile contre une équipe des Dallas Mavericks sans Luka Doncic. La seule chance que les Mavs ont de gagner est que Kristaps Porzingis sélectionne Rudy Gobert pour aimer 15 tirs à trois points, et cela ne serait probablement pas encore suffisant. Jazz par beaucoup, notez-le.

Lignes de jeu

Utah Jazz -12,5 contre Dallas Mavericks

O/U 214,5

