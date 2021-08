Prédictions Crackpot pour 2022 : Robert Lewandowski au Real Madrid ; Julian Nagelsmann utilise un back-trois; Le Bayern Munich signe Erling Haaland ; et plus!

Vous voulez jeter un œil sur l’avenir du Bayern Munich ?

Faisons un tour sur la BFW Time Machine et avance rapidement jusqu’à l’été 2022 pour des prédictions sauvages (mais peut-être plausibles).

Qu’est ce qui est different? C’est quoi la même chose ? Voici où nous pensons que les choses pourraient être en août 2022 :

Robert Lewandowski déménagera à Real Madrid



L’engouement mutuel tant répandu deviendra une réalité et le tueur à gages polonais dira au Bayern Munich qu’il veut un défi de plus dans sa carrière – et c’est d’aider le Real Madrid à retrouver ses jours de gloire.

Cette décision ne se produira pas parce que le Bayern Munich veut que cela se produise, mais Lewandowski – qui a apparemment aspiré à quelque chose de nouveau depuis 2018 – cherchera enfin à rayer un autre élément de sa liste de seaux en déménageant au Bernabéu. Ce sera une dernière tentative pour pousser un club à la gloire de la Ligue des champions pour le Hitman polonais.

Julian Nagelsmann arrêtera la mascarade et passera à trois en arrière – embrassant un 3-4-2-1

Lorsque vous entrez dans un nouveau club avec une histoire établie et des vestiaires de vétérans, vous ne pouvez pas simplement entrer et apporter des changements radicaux.

Vous devez attendre un an – au moins.

Avec Lewandowski parti, les exigences du contrat de Kingsley Coman encore beaucoup trop excessives, et une autre saison incertaine de Leroy Sane, Nagelsmann a maintenant une chance de mettre son empreinte sur l’équipe.

Les ventes respectives de Lewandowski, Pavard, Coman et Sane généreront suffisamment de revenus pour tenir compte de la clause de libération de Haaland (et plus encore), de l’acquisition de Sergino Dest et d’une marge de manœuvre pour l’augmentation du budget salarial.

Erling Haaland aidera le Bayern Munich à briser la chaîne

Bien sûr, ses exigences salariales seront extrêmement élevées, mais il y a une prime aux talents légitimes et prodigieux – et le Bayern Munich va se rendre compte qu’ils doivent évoluer avec le temps.

Dans un geste que beaucoup – et nous voulons dire beaucoup – de gens pensaient ne jamais pouvoir se produire à cause de son salaire, Haaland choquera le monde du football en déclarant qu’il déménagera en Bavière.

Qui d’autre passera à autre chose ?

Outre Lewandowski, Coman, Pavard et Sane, le Bayern Munich aura vendu Chris Richards à Hoffenheim à l’été 2021 et vendra également Lars Lukas Mai au Werder Brême. Si le Bayern Munich peut trouver un moyen de décharger, il saisira cette opportunité.

Alors… à quoi tout cela ressemble-t-il ?

Est-ce vraiment trop sexy ?

Haaland mène les options de première ligne avec Thomas Müller se déplaçant parmi quelques positions. Serge Gnabry, cependant, est l’homme étrange du mix de départ et va devenir anxieux.

Müller et Marcel Sabitzer – une signature à l’été 2021 – font équipe avec Joshua Kimmich et Leon Goretzka pour former la meilleure unité de milieu de terrain au monde. L’intelligence footballistique de Müller et Sabitzer sera inégalée, car le duo crée une quantité insensée d’opportunités pour Haaland. Pendant ce temps, Kimmich et Goretzka dirigeront le milieu de terrain et créeront une base stable qui servira de clé de voûte à l’offensive et à la défense de l’équipe.

Après une formidable saison de retour en 2021/2022, Niklas Sule rejoindra Lucas Hernandez et Dayot Upamecano pour former la ligne de fond de départ. Tanguy Nianzou est aussi dans le coup, mais Benjamin Pavard aura passé le cap, las d’être mis à l’écart.

Arijon Ibrahimovic pourrait-il être en voie de concourir pour le temps de jeu de l’équipe première lors de la saison 2022/2023 ?Photo de Christof Koepsel/. pour DFB

Alphonso Davies occupera le poste d’ailier gauche, tandis que Dest sera l’ailier droit – une acquisition rendue disponible dans la quête à long terme du FC Barcelone pour réduire les salaires et générer des revenus dans l’espoir d’acquérir de meilleurs joueurs pour des postes plus importants.

Les principaux éléments de profondeur incluent Nianzou, Gnabry, Torben Rhein, Armindo Sieb, Eric Choupo-Moting, Christopher Scott (en tant qu’arrière droit en plein essor), Sven Ulreich (Alexander Nubel gagnera une autre saison avec l’AS Monaco). Mécontent, Gnabry explore ses options, tandis que Sarr sera soit vendu (ou tout simplement complètement enterré sur la carte de profondeur). Si Fiete Arp peut redécouvrir sa forme à Holstein Kiel, il est sur le point d’être une autre option en tant que pièce de profondeur parmi les trois premières positions, mais cela semble être un long plan à ce stade.

Si Rhein ne fait pas partie de l’équipe senior l’été prochain, il passera à autre chose. De plus, Arijon Ibrahimovic flottera entre l’équipe première et le Bayern Munich II, mais prouvera rapidement qu’il est une perspective légitime sur une voie rapide vers le succès. Il semble être une option légitime pour commencer les minutes de la saison 2023/2024.

Pendant tout ce temps, cependant, le Bayern Munich préparera en arrière-plan une autre course contre le phénomène RB Leipzig Dominik Szoboszlai. Si Ibrahimovic s’impatiente et force une vente, les Bavarois auront un beau plan d’urgence en attente à Leipzig.

Est-ce juste le fonctionnement interne de l’esprit d’un fou… ou cela pourrait-il arriver ? Qu’est-ce qui est possible et qu’est-ce que c’est dingue ? Vous pouvez nous le dire dans les commentaires ci-dessous…