Prédictions cryptographiques pour 2022 : à quoi s’attendre ?

Tout le monde dans la communauté crypto reconnaît que les prédictions crypto sont rarement correctes, cependant, cela n’élimine pas le fait que les humains aiment réduire l’incertitude et, précisément à cause de cela, les experts essaient de prédire ce qui pourrait arriver au marché de la crypto en 2022. Nous te dire!

À quoi s’attendre pour le marché de la crypto en 2022 ?

2021 a été une année fantastique pour le marché de la cryptographie. Oui, même lorsque la plupart des crypto-monnaies sont actuellement confrontées à une correction de prix. En fait, il convient de rappeler qu’au 1er janvier 2021, le prix du Bitcoin était de 32 127 $, selon CoinMarketCap. Et, actuellement, il est supérieur à 47 000 $. Alors, n’était-ce pas une excellente année?

Mais, au-delà de l’action des prix, l’adoption et la reconnaissance qu’il a acquises dans le monde sont encore plus importantes pour le marché de la cryptographie. À tel point que cette année, la SEC a pu donner son feu vert aux ETF Bitcoin et Coinbase, une bourse de crypto, a commencé à se négocier à la Bourse des États-Unis.

La question est : 2022 pourra-t-il dépasser 2021 en termes d’adoption et de maturité ? Selon le Nasdaq, les experts pensent que ce sera possible. Voici 5 prédictions cryptographiques pour 2022 présentées par le Nasdaq.

L’adoption va continuer à augmenter

Certes en 2021 la communauté crypto s’est agrandie, d’autant plus que les actifs financiers traditionnels ne répondaient pas aux attentes des investisseurs de préserver ou d’augmenter leur capital.

Cependant, cela ne veut pas dire que les investisseurs ont perdu tout doute ou scepticisme concernant le marché de la cryptographie. Et c’est précisément pour cette raison que, selon le Nasdaq, les conseillers financiers n’ont pas recommandé d’investir dans les crypto-monnaies, même si elles sont considérées comme pro-crypto. Et la raison réside dans l’absence d’un cadre réglementaire et de conformité clair.

Fait intéressant, en 2021, la Financial Planning Association (FPA) a rapporté que son enquête montrait que près de la moitié des conseillers financiers ont assuré que leurs clients avaient posé des questions sur les crypto-monnaies au cours des six derniers mois. Considérez qu’en 2020, ce chiffre était à peine de 17%, selon le Nasdaq.

Ainsi, on s’attend à ce qu’en 2022, à mesure que la réglementation crypto et le marché en général arrivent à maturité, les conseillers financiers devront franchir le pas et, avec eux, tous leurs clients. Néanmoins, d’autres grands détaillants tels qu’Amazon et Walmart devraient également rejoindre la communauté crypto.

La réglementation sera la clé en 2022

Comme on peut le voir, la prédiction précédente est étroitement liée à la régulation du marché de la cryptographie. Dans CryptoTendency, il a été souligné à plusieurs reprises qu’une réglementation appropriée et, par conséquent, qu’elle n’étouffe pas le marché de la cryptographie, est essentielle à sa croissance.

À cet égard, le Nasdaq assure que les experts s’attendent à ce qu’en 2022 un nouveau lot de réglementations et d’actions de conformité soit vu. Le truc, c’est que selon Patrick Haggerty, directeur de Klaros Group, ces actions sont les plus susceptibles de générer de la frustration dans la communauté crypto, mais qu’au final, elles seront bénéfiques.

Les femmes commenceront à acquérir une plus grande domination sur le marché de la cryptographie

Selon le Nasdaq, Franck Kengne, chef de produit de Gemini, a déclaré à Money que le profil de l’investisseur crypto en 2022 évoluera de manière significative.

Actuellement, selon l’American Crypto Report 2021 de Gemini, seuls 26% des détenteurs de crypto-monnaie sont des femmes. Alors, qu’est-ce qui pourrait changer en 2022 ? Eh bien, il s’avère que près des deux tiers des adultes aux États-Unis sont curieux de crypto, c’est-à-dire qu’ils ne possèdent pas de crypto-monnaie, mais cela génère de la curiosité. Et, de cela, 53% sont des femmes.

Ainsi, selon le Nasdaq, les experts s’attendent à ce que les curieux cryptos agissent à mesure que des entreprises établies comme PayPal ou Microsoft rejoignent le marché de la cryptographie. Et avec lui, on s’attend à ce que davantage de femmes rejoignent le marché.

Adieu la bulle crypto ?

En général, lorsque le marché de la cryptographie a connu une hausse importante, le débat sur la question de savoir si les crypto-monnaies ont ou non une valeur intrinsèque est relancé. Et donc il y a les experts qui pensent que la crypto ne sera pas l’avenir de la finance.

En ce sens, selon le Nasdaq, Robert Johnson, professeur de finance au Heider College of Business de l’Université de Creighton, assure que la fièvre des crypto-monnaies commencera à dégonfler en 2022.

Selon Johnson, l’année prochaine sera caractérisée par un resserrement de la politique fédérale de la FED, qui affectera surtout les marchés spéculatifs. Et, pour Johnson, le marché de la cryptographie est un marché spéculatif.

Autres prévisions pour 2022

Considérant que prédire le marché de la cryptographie peut être une tâche difficile, il est toujours important de garder d’autres perspectives à l’esprit. Dans ce cas, la société de recherche sur les données Blockchain, Arcane Research, a récemment publié un rapport dans lequel elle proposait ses prédictions cryptographiques pour 2022 et elles sont les suivantes :

Bitcoin réussira à dépasser, une fois de plus, le S&P 500. Ripple (XRP) et Cardano (ADA) ne pourront pas rester dans le Top 10 des cryptos par capitalisation boursière Ceci basé sur la croissance des altcoins comme Solana (SOL) et Terra (LUNA), ainsi que le boom de la NFT. Ethereum (ETH) sera dépassé par d’autres chaînes de blocs de couche 1. Les sociétés de jeux vidéo continueront de s’emparer du monde de la NFT. Le nombre de sociétés de cryptographie créées augmentera. Par fin 2022, les ETF Bitcoin occuperont plus d’1 million de BTC.

