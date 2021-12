Prédictions de Formule 1 : Mad Max va-t-il entrer en collision avec Hamilton ?

FORMULE 1 : Grand Prix d’Abou Dhabi

La saison la plus excitante de Formule 1 de ces dernières années se termine ce week-end avec le Grand Prix d’Abu Dhabi. Max Verstappen et Lewis Hamilton sont à égalité au classement général avec 349,5 points et les chances nous disent que le septuple champion du monde est le grand favori pour remporter un nouveau titre dans l’Emirat. La victoire du pilote britannique est inscrite à [1.65], tandis que celle des Néerlandais est versée à [2.80].

Tout le monde sait que si Verstappen entre en collision avec Hamilton, il sera champion du monde et l’abandon de l’un des deux prétendants est cité à [3.50] étant ce le quota le plus élevé de la saison pour les deux. Si les deux ne finissent pas, nous obtenons un prix de [11.00]. Le climat de tension est évident entre les deux pilotes après l’incident du freinage en Arabie saoudite qui a failli se terminer par le piétinement contre le mur. Au mur, les relations entre leurs patrons ne sont pas des meilleures non plus, donc des étincelles peuvent jaillir à tout moment.

Pour cette course, nous trouvons une série de cotes spéciales que nous voulons souligner comme la victoire de Lewis Hamilton et qui prend le tour le plus rapide à [2.60]. Nous trouvons également très intéressant que les pilotes McLaren et Alpine terminent dans les points de cette course, donnant ce quota à [3.30]. Gardez à l’esprit que les Français sont dernièrement sur le podium ou autour de celui-ci.

Pour cette raison, il ne semble pas déraisonnable de se jeter sur un Fernando Alonso qui s’accroche à ‘El Plan’ au point d’avoir mis cette inscription sur sa voiture. Que l’asturien se retrouve dans le tiroir est payé à [9.00] étant une offre plus qu’attrayante si, par exemple, il y a une collision entre Verstappen et Hamilton laissant les places sur le podium libres.

Enfin on regarde un quota pour Carlos Sainz, qui s’il finit sur le podium avec Verstappen ou Hamilton, indifféremment, est payé par quota [9.50]. Le Grand Prix d’Abu Dhabi peut décider d’une saison inoubliable pour les fans de Formule 1.