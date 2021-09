Prédictions de God of War Ragnarok: théories de l’histoire et des personnages

God of War Ragnarok, le prochain grand jeu de Sony Santa Monica, vise à clore la saga nordique. Bien que le jeu précédent ait mis en place de nombreuses pistes, il reste encore beaucoup à faire et de nombreux personnages emblématiques que nous n’avons même pas encore vus. Si vous n’êtes pas familier avec les événements qui ont précédé Ragnarok, nous avons la chronologie et l’histoire complètes de God of War, qui vous donneront l’histoire complète jusqu’à présent.

Le God of War 2018 est l’un de mes jeux préférés de ces dernières années et si ce que nous avons vu de God of War Ragnarok jusqu’à présent est indiqué, cette suite sera l’un des meilleurs jeux PS5 disponibles.

En tant que grand fan de God of War et de la mythologie nordique, j’ai décidé d’analyser la première bande-annonce complète de God of War Ragnarok et de faire quelques prédictions sur la base de ce que nous avons vu. Après tout, le directeur du jeu a confirmé que Ragnarok apparaîtra comme un événement réel, mais cela ne signifie pas que ce sera une histoire simple. Il y a énormément de possibilités, alors plongeons-y.

Kratos et Atreus se sont rapprochés, mais cela ne durera pas

Source : PlayStation

L’ouverture discrète de la bande-annonce de God of War Ragnarok est étonnamment révélatrice. C’est un commentaire direct sur la croissance de Kratos et d’Atreus jusqu’à présent. Atreus est plus âgé maintenant et là où il luttait autrefois pour chasser et hésitait même à tuer, il ramène maintenant des cerfs tout seul. Pendant ce temps, Kratos est occupé à tailler de nouvelles flèches pour son fils. C’est une scène étonnamment touchante et en dit long sur le chemin parcouru depuis le jeu précédent.

Malheureusement, cela ne va pas durer.

Plus de tension se prépare clairement entre les deux, Kratos semblant las et réticent à se battre avec Asgard, ayant éprouvé la douleur de suivre cette voie dans le passé. Atreus est très opposé, cherchant à comprendre son héritage en tant que Loki et souhaitant que son père commence à “penser comme un général”.

La mythologie nordique, et en particulier Ragnarok, concerne spécifiquement l’idée que l’on rencontre son destin via les actions qu’il prend pour l’éviter. Donc, en essayant d’éviter la douleur et la guerre, cela pourrait de toute façon tomber sur le père et le fils. Je ne serai pas surpris si c’est là que Sony Santa Monica choisit de passer les rênes à un nouveau lead pour la franchise, de père en fils. D’une manière ou d’une autre, Atreus rechape les traces de son père et peut apprendre les mêmes leçons douloureuses plus ou moins de la même manière.

La plupart de ce que nous avons vu est extrêmement tôt dans le jeu

J’ai vu certaines personnes préoccupées par le fait que la bande-annonce de l’histoire en montrait trop, en particulier avec la révélation que Tyr est réellement vivant. Bien que je comprenne l’inquiétude, étant donné que nous vivons à une époque de sursaturation où l’on montre de plus en plus de choses à l’approche de tout grand événement médiatique, il n’y a aucune raison de s’inquiéter ici, du moins pas encore. Tout ce qui est montré dans cette bande-annonce se produit probablement tôt, étant donné que les arguments de Kratos et Atreus se déroulent clairement dans les bois où ils vivent.

Les attaques de Thor et Freya les incitent probablement à fuir, où nous voyons à leur tour Kratos et Atreus traverser le lac des Neuf désormais gelé et le pont qui l’accompagne. Cette bande-annonce est le matériel de configuration pour lancer les choses, sans gâcher certains rebondissements majeurs, dont je suis sûr qu’il y en aura beaucoup.

Bien que la fermeture de la saga nordique dans ce jeu soit certainement emballée (plus de réflexions à ce sujet ci-dessous), personne n’a encore à s’inquiéter de ce qui a été montré.

Thor et Freya seront la plus grande menace jusqu’à présent

Sony Santa Monica est assez clair sur le fait que Thor et Freya sont, du moins au début, les principaux antagonistes face à Kratos et Atreus ici. Les deux cherchent à se venger de la mort de leurs fils, Freya surmontant d’une manière ou d’une autre son incapacité à faire du mal aux autres, une malédiction qu’Odin a peut-être supprimée maintenant que la déesse est transformée en colère.

Les deux sont traités différemment de tous les ennemis de la franchise God of War jusqu’à présent. L’opposition de Freya est traitée avec un ton sombre, car il est clair qu’elle a le cœur brisé et que Kratos ne veut pas la combattre. Pendant ce temps, Thor apparaît à peine dans le jeu 2018, mais une grande partie des histoires et des légendes trouvées sur les peintures murales ou récitées par Mimir sont dédiées à montrer à quel point il est dangereux.

À travers le chagrin et la peur, il y a juste une révérence ici que nous n’avons jamais vue auparavant et c’est extrêmement excitant. Il y a quelques possibilités quant à la façon dont cela se déroulera, mais ce ne sera pas seulement un complot de vengeance de base. Ensemble, Thor et Freya forment un duo formidable – un duo que Kratos pourrait ne pas être en mesure de surmonter.

Ragnarok arrivera, mais pas exactement

Avec la finale du jeu 2018, nous avons clairement vu que Sony Santa Monica comprend et respecte les mythes nordiques, mais est parfaitement ouvert à les réinterpréter pour raconter une histoire différente. Baldur meurt toujours à la suite de l’utilisation de gui par Loki, mais cela se déroule très différemment de la plupart des autres versions du conte. Ragnarok sera tout aussi différent.

Le Jotun Angrboda, la femme de Loki dans le mythe, est présenté dans God of War Ragnarok comme une fille apparemment autour de l’âge d’Atreus. Bien qu’il y ait presque certainement une relation similaire qui s’épanouisse à l’avenir, cela prendra clairement du temps et se déroulera d’une manière différente. Le serpent mondial Jormungandr et le grand loup Fenris sont tous deux les fils de Loki et jouent tous deux un rôle clé dans le mythe de Ragnarok, mais le premier n’a (apparemment) aucun lien avec ce Loki et Fenrir ne s’est pas encore présenté.

Il y a aussi le simple fait que l’équipe de Sony Santa Monica est intelligente et sait qu’elle ne peut pas recommencer God of War III. Ne vous y trompez pas, il va y avoir beaucoup de gros décès, mais ce ne sera pas un simple rechapage “kill em’ all”.

La saga nordique se termine, en quelque sorte

Source : PlayStation

Eric Williams, directeur créatif de God of War Ragnarok, a clairement indiqué qu’il s’agissait du dernier jeu de la “saga nordique”. Pourtant, il y a plus à cette réponse qu’à première vue. Dans le jeu de 2018, Kratos et Atreus apprennent que Tyr a voyagé entre les royaumes, aimé de tous les peuples avec des reliques de nombreuses cultures. Alors que le sauvetage de Tyr joue dans l’histoire de God of War Ragnarok, il ne semble pas impossible qu’à partir de maintenant, l’histoire puisse abandonner l’idée de sagas associées à une mythologie particulière, peut-être même visiter de nombreux royaumes dans un Jeu.

Si tel est le cas, alors que l’histoire principale ici devrait être terminée, il pourrait y avoir quelques secrets ou intrigues laissées en suspens dans les terres nordiques, à visiter à une date ultérieure.

