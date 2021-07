Prédictions de la bande-annonce de Spider-Man. DC sur HBO Max et le Super Villain Draft

Elon Musk a toujours été là pour pousser Dogecoin, et cette semaine n’a pas fait exception. L’entrepreneur sud-africain derrière des sociétés d’un milliard de dollars telles que SpaceX et Tesla a tweeté que « Dogecoin est de l’argent », et il veut que tout le monde prenne cet actif au sérieux. Elon Musk pousse à […] More