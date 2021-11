Prédictions de la NFL, semaine 9 : 6 questions brûlantes, y compris Browns-Bengals, Justin Fields, séquence Cowboys-Broncos

Nous entrons dans la seconde moitié de la saison, et tant de choses sont encore en suspens. La semaine 9 est un mélange intéressant de matchs assez peu importants, puis d’affrontements absolument critiques qui pourraient aider à définir les séries éliminatoires.

Ce sont les questions auxquelles je veux des réponses au cours de la semaine 9.

À quel point Bills contre Jaguars deviendra-t-il laid?

Au risque de faire mal à Buffalo, celui-ci devrait être l’un des matchs les plus brutaux de l’année à regarder. Les Bills sont les favoris de 14,5 points, et cela semble encore trop bas.

J’attends de voir combien de temps durera toute cette expérience désastreuse d’Urban Meyer avant de trouver une excuse pour quitter Jacksonville. Je suis un peu surpris que cela ne se soit pas déjà produit, pour être honnête, mais penser qu’une perte énorme contre Buffalo pourrait vraiment mettre les choses en mouvement pour la sortie de Meyer.

Ce serait un beau cadeau pour les Jaguars.

La bataille de l’Ohio a-t-elle jamais signifié plus ?

La « bataille de l’Ohio » de la NFL entre les Browns et les Bengals a tendance à ressembler à deux bambins qui se battent la plupart du temps. Il y a très peu de raisons de le rendre convaincant, à part le droit de se vanter, et même alors, personne en dehors de la région ne devrait s’en soucier.

Les choses sont très différentes en 2021. Les deux équipes sont vraiment bonnes, et il y a beaucoup de choses en jeu en ce qui concerne la seconde moitié de l’année. Cincinnati a désespérément besoin de se remettre sur les rails après une défaite écrasante contre les Jets, tandis que les Browns ont besoin de gagner pour espérer continuer à concourir dans la division et potentiellement se qualifier pour les séries éliminatoires.

Cela va en faire un film vraiment amusant à regarder.

Les Vikings peuvent-ils faire quelque chose contre les Ravens ?

Les Vikings ont été l’une des plus grosses déceptions de la ligue cette saison. Le talent du Minnesota dépasse de loin ce qu’ils ont fait sur le terrain, en grande partie à cause de décisions d’entraîneurs qui n’ont pas maximisé leur potentiel.

Une défaite écrasante contre Dallas au cours de la semaine 8 lorsque les Cowboys n’avaient pas Dak Prescott a vraiment souligné à quel point le Minnesota a lutté. Maintenant, il y a une chance de voir si cette équipe a appris quelque chose de son approche passive du football lors d’un match contre les Ravens.

Une autre mauvaise sortie pourrait et devrait sonner le glas de l’ère Mike Zimmer.

Les chefs profiteront-ils de leur cadeau ?

Ce fut une saison brutale pour les Chiefs, dont la défense est si terrible qu’il n’y a aucun niveau d’éclat offensif qui puisse les sortir de leur ornière et les maintenir au sommet de l’AFC West.

Cependant, la semaine 9 leur a fait un cadeau sérieux, grâce à la stupidité d’Aaron Rodgers, et maintenant KC doit affronter les Packers sans leur quart-arrière de franchise. C’est un match incontournable pour les Chiefs afin de garder les choses ensemble et potentiellement de se qualifier pour les séries éliminatoires.

Si Kansas City ne peut pas retirer celui-ci, autant les radier.

Les Cowboys peuvent-ils briser la séquence?

L’une des tendances les plus étranges de la NFL, les Cowboys n’ont pas battu les Broncos depuis 1995. Denver a eu le numéro de Dallas au cours des 25 dernières années, remportant chacun des six derniers matchs entre les deux.

Sur le papier, il est impossible que Dallas abandonne ce match, mais des choses plus étranges se sont produites. Je suis curieux de voir si l’histoire peut continuer.

Justin Fields peut-il continuer à s’améliorer cette semaine ?

Ce fut une mauvaise saison pour les Bears qui est devenu plus une question de développement et d’avenir que de compétition cette saison. La semaine 8 a été un énorme facteur de confiance pour Justin Fields, qui a connu le meilleur match de sa saison recrue jusqu’à présent.

Il est essentiel de voir Fields continuer à s’améliorer davantage, et les Steelers sont un très bon test pour cela. Pittsburgh adore manger et cracher les quarts recrues, et la façon dont Fields gère TJ Watt et la ruée vers la passe des Steelers sera un énorme défi.

Je suis intéressé de voir comment il s’en sort et si nous continuons à voir des sauts majeurs dans le jeu de la recrue.