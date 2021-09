Prédictions de la Premier League Sixième journée : le derby du nord de Londres

Avec cinq matchs disputés dans la saison de Premier League, nous voyons maintenant de plus en plus d’équipes retrouver leur forme, d’autant plus que les matchs commencent à s’accumuler. Et la sixième journée devrait présenter cette forme pour de nombreuses équipes, comme le souligne la première partie des prédictions de la Premier League de cette semaine, que vous pouvez lire ici.

Dans la première partie, nous avons examiné une première bataille entre les prétendants au titre, à Chelsea contre Manchester City. Dans la deuxième partie, cependant, nous examinons de plus près un autre élément clé, le derby du nord de Londres; Arsenal contre Tottenham Hotspur ; un match qui oppose deux équipes qui ont besoin de gagner plus que la plupart, l’une contre l’autre. Ce sera certainement une bonne bataille, et celle que nous avons prédite ci-dessous.

Prédictions de la Premier League Sixième journée : deuxième partie

Brentford accueille Liverpool invaincu

Sur le papier, le match entre Brentford nouvellement promu et une équipe de Liverpool sur une série de 15 matchs sans défaite devrait être facile à prévoir. Cependant, Brentford n’est pas un jeu d’enfant et dispose de toute la puissance de feu nécessaire pour provoquer un choc. Compte tenu de l’atmosphère au Brentford Community Stadium également, ce ne sera pas une tâche facile pour l’équipe de Jurgen Klopp lorsqu’elle tentera de contrôler le match.

En fin de compte, les Reds devraient repartir avec les trois points, dans un résultat qui semble routinier, mais qui, en réalité, est tout sauf. Avec la forme dans laquelle se trouve Mohamed Salah, attendez-vous à ce que l’Egyptien brille à nouveau et fasse figurer son nom sur la feuille de match, même sans le trio de milieu de terrain blessé de Naby Keita, Thiago Alcantara et Harvey Elliott.

Brentford 0-3 Liverpool

Southampton affronte les loups

Pris en sandwich entre les matchs scintillants de samedi et le derby du nord de Londres de dimanche est, certes, un match très oublieux à Southampton contre Wolverhampton Wanderers. Les deux équipes devraient être les piliers du milieu de tableau cette saison, sans la joie de la première moitié ni la menace de relégation. Ils ont tous les deux quelques stars remarquables, de Tino Livramento à Adama Traoré et Francisco Trincao – créant une liaison intrigante.

En fin de compte, étant donné le nombre de similitudes entre les deux – ce qui rend les prédictions dans ce match de Premier League encore plus difficiles – nous devrions assister à un tirage au sort passionnant.

Southampton 2-2 Loups

Arsenal accueille Tottenham Hotspur dans le derby du nord de Londres

Le derby du nord de Londres, un match que tous les fans de football ont hâte de regarder. C’est toujours rempli de buts, et de bons, et ce dimanche ne devrait pas être différent. Le jeu comprend plusieurs scénarios. Les Spurs retrouveront-ils le chemin de la victoire ? Ou la pression continuera-t-elle à monter pour Nuno Espírito Santo. Harry Kane pourra-t-il recommencer à marquer dans le match où il semble toujours marquer?

En attendant, Arsenal peut-il continuer sur sa bonne forme, et même revenir à égalité de points avec Tottenham, qui était en haut de l’arbre début septembre ? Il y a beaucoup de questions auxquelles les deux parties doivent répondre, et le match de dimanche présente la session QnA parfaite.

Ce sera certainement divertissant; il y aura certainement des objectifs. Et, à la grande joie du public local aux Emirats, il y aura une victoire pour les Gunners.

Arsenal 2-0 Tottenham Hotspur

