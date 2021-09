Prédictions de la semaine 3 du football universitaire, choix contre la propagation

Bienvenue dans Before The Snap, la série de football universitaire de For The Win où nous décomposerons les intrigues tendances du sport, examinerons les plus gros affrontements de chaque semaine et suivrons les courses des éliminatoires du football universitaire et du trophée Heisman.

Au début de la saison de football universitaire, des éruptions sont attendues, et la semaine 2 en a eu beaucoup.

Mais pour les matchs les plus compétitifs, le week-end dernier n’a pas déçu avec Notre Dame s’enfuyant avec une victoire sur Toledo, Texas A&M survivant au Colorado, l’Arkansas secouant le Texas et quelques gros bouleversements – comme l’Oregon battant Ohio State et Stanford battant USC, ce qui a mené au licenciement en retard de Clay Helton.

Plus un chat sauvé !

Rien ne garantit que la semaine 3 sera tout aussi excitante, mais il y a une poignée de bons matchs à regarder, dont trois matchs entre les 25 meilleures équipes.

Voici quelques informations clés sur les jeux que nous avons décomposés avec des prédictions dans le dernier épisode de Before The Snap, avec des informations sur les paris fournies par Tipico Sportsbook mercredi.

Diffusez en direct des matchs de football universitaire chaque semaine cette saison à partir de conférences à travers le pays sur ESPN +.

N°1 de l’Alabama au n°11 de la Floride

Lorsque: Samedi 18 septembre, 15 h 30 HE

Où: Gainesville, Floride.

Canaliser: SCS

O/U : 59,5

Diffuser: Alabama -14,5

N° 22 Auburn au n° 10 Penn State

Lorsque: Samedi 18 septembre, 19 h 30 HE

Où: Parc universitaire, Pennsylvanie.

Canaliser: abc

O/U : 52,5

Diffuser: État de Pennsylvanie -6,5

No. 19 Arizona State au No. 23 BYU

Lorsque: Samedi 18 septembre, 22 h 15 HE

Où: Provo, Utah

Canaliser: ESPN

O/U : 51,1

Diffuser: État de l’Arizona -3,5

Virginie au n°21 UNC

Lorsque: Samedi 18 septembre, 19 h 30 HE

Où: Chapel Hill, Caroline du Nord

Canaliser: ACCN

O/U : 65,5

Diffuser: UNC -8.5

Top 25 des classes de recrutement de football collégial 2021 après la Journée nationale de la signature

voir 25 images

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les Termes et Conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700(CO).