Prédictions de mars Madness 2021: choix instantanés pour le tournoi masculin de la NCAA

March Madness est enfin de retour après l’annulation du tournoi NCAA de la saison dernière en raison de la pandémie de coronavirus. Alors que Covid a continué de faire des ravages dans le monde et le sport depuis, le basket-ball universitaire a traversé la saison et revient au début du tournoi.

Le support du tournoi NCAA masculin 2021 a été annoncé, avec 68 équipes se rendant à Indianapolis pour une configuration «bulle» qui se terminera par le match de championnat national le 5 avril au Lucas Oil Stadium.

Bien que le champ ait été annoncé, il est encore sujet à changement. En raison de la pandémie, la NCAA a installé une fenêtre de 48 heures pour que les équipes de remplacement soient nommées si un programme ne peut pas respecter le protocole médical. Nous avons déjà vu Duke, Kansas et Virginia se faire expulser de leurs tournois de conférence pour un test positif, il reste donc une possibilité très réelle que Covid puisse avoir un impact sur le bracket.

Avec le champ défini pour l’instant, il est de notre devoir de fournir des prédictions instantanées entre parenthèses. Faites confiance à nos choix à votre propre discrétion.

Région ouest

Nous nous attendons à ce que Gonzaga passe au Sweet 16 après avoir battu l’Oklahoma, tête de série n ° 8 en huitièmes de finale. Nous prendrons l’Ohio contre Creighton dans le Sweet 16, puis les Zags contre les Bobcats.

Dans la moitié inférieure de la région, nous irons avec le Kansas au-dessus de l’USC en huitièmes de finale et l’Oregon au-dessus de l’Iowa. Nous emmènerons l’Oregon au Elite Eight avec une victoire sur le Kansas jusqu’à ce qu’ils tombent face à Gonzaga.

Région Est

Nous prendrons la tête de série Michigan dans le Sweet 16 sur LSU. Nous choisirons Georgetown pour remporter son premier match avec une surprise du Colorado avant de perdre contre Florida State. Les Seminoles vont alors bouleverser le Michigan pour accéder à l’Elite Huit.

L’Alabama battra UConn en huitièmes de finale, puis battra Michigan State au Sweet 16. Les Spartans doivent gagner un match de play-in contre l’UCLA, mais ils pourront ensuite battre BYU et le Texas.

Le Crimson Tide battra alors Florida State pour faire le Final Four.

Région sud

Baylor est un grand favori dans la région du Sud, mais ils auront du mal contre la Caroline du Nord en huitièmes de finale avant de repartir avec la victoire. Les Bears battront Purdue dans le Sweet 16. Si vous cherchez une surprise, choisissez Winthrop plutôt que Villanova au premier tour.

Texas Tech et Arkansas devraient être une grande ronde de 32 matchs – nous prendrons Chris Beard et les Red Raiders dans celui-là. L’état de l’Ohio devrait avoir un chemin gérable vers le Sweet 16. Nous pensons que l’état de l’Ohio fait l’élite huit et perd ensuite face à Baylor.

Région du Midwest

C’est la région de la mort dans la parenthèse. L’Illinois est la tête de série n ° 1 dans le Midwest, mais ils auront un match extrêmement difficile contre Loyola. Nous choisirons l’Illini pour gagner un thriller et entrer dans le Sweet 16 contre Cade Cunningham et Oklahoma State. Nous choisirons les Cowboys de Cade plutôt que l’Illinois dans le Sweet 16.

Nous prendrons Syracuse au-dessus de l’État de San Diego et de la Virginie-Occidentale. La course des Orange se poursuivra avec une victoire sur Houston. L’Orange perdra alors face à l’état de l’Oklahoma. Cade Cunningham participera au Final Four.

Prédictions du Final Four 2021

Gonzaga battra l’Alabama. Baylor battra Oklahoma State dans un match revanche en demi-finale du tournoi Big 12. Nous emmènerons Gonzaga battre Baylor pour le titre national.

Pourquoi Gonzaga remportera le tournoi NCAA 2021

Tout comme l’équipe nationale de Villanova, vainqueur du championnat national en 2018, Gonzaga s’est sentie comme l’équipe la plus talentueuse du pays depuis le tout début de la saison. Si personne bat les Zags, ça va compter comme un bouleversement majeur.

Les jours où Gonzaga était considéré comme un mi-majeur sont révolus. Les Bulldogs sont allés au match de championnat national en 2017 et ont perdu un match serré contre la Caroline du Nord. Les Zags ont été testés au combat lors de la saison sans conférence, battant le Kansas, l’Iowa, la Virginie et plus encore. Gonzaga a maintenu son record parfait en se frayant un chemin à travers tous les adversaires de la Conférence de la côte ouest et entre maintenant dans March Madness avec 26-0 cette saison.

Gonzaga est plein de puissance des étoiles. Le gardien de première année Jalen Suggs était une recrue cinq étoiles qui est actuellement projetée comme le troisième choix au classement général de notre dernier repêchage simulé de la NBA 2021. L’ailier senior Corey Kispert est l’un des meilleurs tireurs à trois points du pays et est également projeté comme un choix de loterie NBA. Il y a un cas à faire que le deuxième centre Drew Timme est le joueur le plus important des Zags. Tous les trois ont une chance d’être nommés All-Americans cette année.

Gonzaga a une grande profondeur en plus de ses stars de première ligne. Les gardes Joel Ayayi et Andrew Nembhard sont des vétérans de l’université qui ont disputé de nombreux grands matchs au fil des ans, ce dernier étant arrivé en transfert de Floride avant cette saison. Anton Watson a donné aux Zags un attaquant polyvalent dans le court avant, tandis que Julian Strawther, Dominick Harris et Oumar Ballo ont chacun donné au programme de bonnes minutes sur le banc.

Les Zags entreront sur le terrain avec l’attaque classée n ° 1 et la défense classée n ° 10 selon les mesures d’efficacité de KenPom. Gonzaga joue vite, a des tireurs partout et prospère en transition. C’est une équipe sans beaucoup de faiblesses apparentes.

Aucune équipe n’a terminé la saison de basket-ball universitaire en tant que championne nationale invaincue depuis l’Indiana en 1976. Il est si difficile de se connecter avec un dossier sans tache, mais les Zags sont assez bons pour le faire.