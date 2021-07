Prédictions de personnages 4 étoiles et date de sortie

La bannière Genshin Impact Yoimiya sort bientôt et les fans ont partagé leurs prédictions de personnages 4 étoiles.

La mise à jour 2.0 a été la meilleure version à ce jour grâce à l’arrivée d’Inazuma et de sa princesse, Ayaka. Bien que les yeux bleus de princesse soient attendus depuis la sortie complète de miHoYo l’année dernière, il y a deux toutes nouvelles héroïnes qui attendent dans l’ombre pour lui voler la vedette.

Que vous soyez fan de feux d’artifice ou amoureux de Lilypichu, vos envies seront comblées en quelques semaines seulement.

Quand sort la bannière Yoimiya dans Genshin Impact ?

La date de sortie de la bannière Yoimiya dans Genshin Impact est le 10 août.

C’est à ce moment-là que le souhait de l’événement Ayaka prendra fin, ce qui signifie qu’il ne vous reste que très peu de temps pour gagner la princesse et ses camarades : Ningguang, Yanfei et Chongyun.

Les trois filles sont de fantastiques guerrières Geo, Pyro et Cryo, mais Ayaka est le modèle de piste sur lequel tout le monde enchérit car elle est nouvelle. Elle a été une introduction incroyable à Inazuma, mais – comme tous les waifus d’anime – son temps en tant qu’objet de la convoitise de tout le monde approche.

Sayu

L’un des personnages confirmés 4 étoiles pour les projecteurs sur Yoimiya est Sayu. Elle remplit un rôle similaire à Rosaria, sauf qu’elle est exprimée par Lilypichu et n’est pas une représentation très généreuse des nonnes.

C’est aussi une petite Ninja en formation dont les fans sont tombés amoureux à cause de la queue et des oreilles de sa tenue. Non seulement cela, mais elle a les yeux endormis les plus adorables car – comme nous tous – elle préfère dormir plutôt que travailler.

Oh, et comme si ce qui précède ne suffisait pas, elle est aussi le premier personnage d’Anemo à manier un claymore.

Êtes-vous pressé de trouver Sayu ? Elle se cache généralement dans les arbres l’après-midi. J’ai mes propres moyens de la trouver, alors faites-moi savoir si vous avez besoin d’aide. —Kamisato Ayato ◆ Sayu ‧ Ninja Mujina

Ninja résident de Shiyuumatsu-Ban

Anémo

◆ Nyctereutes Minor#GenshinImpact pic.twitter.com/NW9uTDZlNq – Genshin Impact (@GenshinImpact) 7 juin 2021

Bannière Yoimiya 4 étoiles prédictions de personnages

Sur Reddit, les fans prédisent que les deux autres personnages 4 étoiles de la bannière Yoimiya dans Genshin Impact incluent Xiangling.

C’est parce que le personnage est absent depuis Hu Tao, donc les aficionados de Genshin Impact pensent qu’une augmentation du taux de chute est attendue depuis longtemps. Quant au troisième et dernier être, les fans espèrent soit Xingqiu, soit Noelle.

Tout ce qui précède n’est que spéculation pour le moment, mais nous mettrons à jour cet article lorsque des fuites apparaîtront ou lorsqu’une annonce officielle sera faite.

