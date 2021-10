Prédictions de Premier League 10e journée : Brighton, hôte invaincu de Liverpool

À notre premier jalon de la saison de Premier League, la 10e journée est l’occasion pour plusieurs équipes de confirmer leurs débuts de campagne fulgurants. Pendant ce temps, cela pourrait également sonner le glas de certains règnes, si les résultats ne s’amélioraient pas – la mise en place d’un week-end d’action à succès. Une chose qui est une certitude, ce sont les objectifs que nous verrons. Chaque semaine, l’élite anglaise continue d’offrir du divertissement.

Telle est la quantité de buts qui volent au fond des filets, et les résultats effrayants à cause de cela, faire des prédictions sur la saison de Premier League devient de plus en plus difficile. Cependant, nous l’avons quand même essayé ci-dessous.

Prédictions de Premier League : 10e journée

Arsenal se rend à Leicester dans l’espoir de faire une déclaration

D’une manière inhabituellement calme, Arsenal s’est occupé de ses affaires cette saison, mettant lentement en place une forme crédible. L’équipe de Mikel Arteta n’a plus perdu depuis la défaite 5-0 contre Manchester City fin août. Fin octobre, les Gunners ont disputé huit matchs sans défaite, dont six victoires.

Leicester City, en revanche, vient tout juste de commencer à trouver ses marques cette saison, se ralliant pour vaincre Manchester United, le Spartak Moscou, Brentford et, plus récemment, Brighton en Coupe Carabao. Le retour en forme des Foxes intervient après quatre matchs sans victoire en Premier League.

Comme le formulaire le suggère, nous sommes sur le point d’obtenir un match égal au King Power Stadium, et un match de plus en plus difficile à prévoir.

Leicester City 2-2 Arsenal

Burnley Hôte Brentford

Sur le papier, Burnley v Brentford semble voué à une impasse frustrante. Thomas Frank peut avoir des idées différentes, cependant, alors que les abeilles cherchent à piquer une fois de plus un côté. La défaite 2-1 contre Leicester City la dernière fois, qui a entraîné des défaites consécutives, aurait déçu l’équipe nouvellement promue. Un voyage à Turf Moore offre l’occasion de se remettre sur les rails de la victoire.

Pendant ce temps, sans victoire toute la saison, la situation de Burnley semble de plus en plus désespérée. Sean Dyche saura à quel point une victoire serait importante ce week-end, d’autant plus que la saison avance. Plus les Clarets restent longtemps sans victoire, plus la baisse est probable et plus leur situation devient désespérée.

Burnley 0-2 Brentford

Brighton, hôte invaincu de Liverpool

Il est juste de dire que Brighton se rend à Liverpool au pire moment possible. Les Reds sont invaincus en 23 matchs toutes compétitions confondues et ont marqué 15 buts lors de leurs quatre derniers matchs, avec une victoire écrasante de 5-0 à Old Trafford comme point culminant. En attendant, ajoutez à cela aussi la forme incroyable de Mohamed Salah. L’Egyptien a marqué lors de 10 matchs consécutifs ; les Seagulls auront du mal à mettre fin à cette course.

L’équipe de Graham Potter fournira un test solide – plus que celui fourni par United – mais, en fin de compte, Liverpool devrait à nouveau remporter les trois points. N’ayant remporté aucun de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, Brighton entre à Anfield après une période de forme frustrante.

Liverpool 3-1 Brighton

Manchester City affronte Crystal Palace

Manchester City v Crystal Palace pourrait très bien s’avérer être le meilleur match de la 10e journée. Palace n’est pas étranger à bouleverser les Citizens, l’ayant fait lors de la saison 2018/19, s’imposant 3-2 à l’Etihad, merci beaucoup à Andros Townsend grève spectaculaire.

Trois ans plus tard, les deux côtés sont des contrastes d’eux-mêmes. Manchester City, sans buteur hors pair en tête, est toujours de plus en plus difficile à battre, l’approche tactique de Pep Guardiola fonctionnant à la perfection dans la plupart des cas.

Le palais a également changé, cependant, avec l’ère Patrick Vieira excitant beaucoup autour de Selhurst Park. Alors que les résultats n’ont pas toujours été dans le sens des Eagles jusqu’à présent, les performances suggèrent certainement que les choses sont à la hausse – créant une affaire intrigante ce week-end.

Palais de cristal de Manchester City 2-0

Newcastle United accueille Chelsea lors de la 10e journée

Fraîchement sorti d’une démolition 7-0 de Norwich City et d’une victoire aux tirs au but pour se qualifier pour la Coupe Carabao contre Southampton, Chelsea affronte une équipe de Newcastle sans victoire toute la saison. Désormais sans manager également, les Magpies – malgré les finances supplémentaires – font face à une pente glissante vers la baisse. Ils doivent démarrer leur saison, et bientôt. Ils ne peuvent pas simplement attendre les renforts de janvier. Le fait est qu’il pourrait être trop tard d’ici là.

La visite de Chelsea intervient au pire moment possible et ne devrait que compiler la misère entourant la forme sur le terrain de Newcastle. Sans manager, et sans mercato, les nouveaux propriétaires ne feront que continuer à faire face à des contrôles de réalité.

Newcastle United 0-2 Chelsea

