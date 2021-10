Prédictions de Premier League pour la neuvième journée: Arsenal accueille Aston Villa

Alors que nous approchons de la neuvième journée de la saison de Premier League, nous avons eu notre première perte managériale à Steve Bruce – ce qui a probablement entraîné de nombreux paris gagnants. La course à la deuxième place de la course en sac est cependant toujours très active et nous pourrions bien voir un médaillé d’argent suite à l’action de ce week-end.

Avec une forme aussi contrastée d’une poignée d’équipes, faire des prédictions sur la saison de Premier League devient de plus en plus difficile. Pourtant, au fil des semaines, qu’elles soient absurdes ou tout à fait exactes, les prédictions continueront d’affluer. Vous pouvez voir cette semaine ci-dessous.

Prédictions pour la Premier League : 9e journée

Arsenal accueille l’Aston Villa

Dans un match avec plusieurs gros titres déjà prêts, Arsenal accueille Aston Villa qui a désespérément besoin de cohérence. Lorsque l’équipe de Mikel Arteta a poussé Tottenham Hotspur de côté pour peindre les rues du nord de Londres en rouge, beaucoup s’attendaient à ce que les Gunners changent leur saison. Pourtant, un match nul 0-0 à Brighton & Hove Albion suivi de ce que certains pourraient décrire comme un match nul heureux contre Crystal Palace plus tard, et ce qui semblait être le début d’un certain progrès s’est à nouveau interrompu.

Contre Aston Villa, qui est sur une série de trois matchs sans victoire, dont une défaite 3-2 contre ses rivaux des Midlands, les Wolves, la dernière fois, Arsenal a la chance de recommencer à progresser. S’ils sont à leur meilleur, les Gunners peuvent passer à côté de Dean Smith. Tout en dessous de leur meilleur, cependant, et l’équipe d’Arteta pourrait finir du côté des perdants.

Arsenal 1-1 Aston Villa

Lukaku-Less Chelsea accueille Norwich City

Sans Romelu Lukaku pendant quelques semaines, si Chelsea pouvait choisir une équipe pour jouer le premier match sans le Belge, ce serait Norwich City. Les Canaries auraient dû battre Brighton la dernière fois, mais se contenteront d’un point. D’une certaine manière, alors que Josh Sargent a vu son effort apprivoisé se dégager de la ligne, ce fut un match de résumé de saison pour Norwich.

En voyageant à Stamford Bridge, les chances que les hommes de Daniel Farke réussissent un choc sont minces. Tout peut arriver dans le football, mais, tel est le génie systématique de Thomas Tuchel, il est peu probable que des erreurs soient commises.

Chelsea 2-0 Norwich City

Crystal Palace affronte Newcastle United sans manager

Dès que les nouveaux propriétaires ont mis les pieds à Newcastle, le travail de Steve Bruce était en jeu ; son limogeage est devenu inévitable, une question de quand, et pas si. Et, cette semaine a confirmé que l’ancien patron de Sunderland est parti. Désormais sans manager, les Magpies affrontent l’une des équipes les plus intrigantes de la ligue, au Crystal Palace de Patrick Vieira.

Le Français a fait un bilan dévasté lorsqu’Alexandre Lacazette a égalisé à la mort aux Emirats pour annuler le bon travail des Eagles. Vieira cherchera désespérément à obtenir trois points contre Newcastle, qui pourrait recevoir un autre test de réalité.

C’est un jeu dans lequel Newcastle a besoin des trois points pour éviter les eaux de plus en plus dangereuses de la goutte. Mais, sans gestionnaire et sans nouveaux visages avant janvier, l’argent pourrait ne pas être en mesure d’acheter leur sécurité dès octobre.

Crystal Palace 2-0 Newcastle United

Everton Hôte Watford

Comme l’a confirmé Rafa Benitez plus tôt cette semaine, Everton devrait se passer de Dominic Calvert-Lewin pendant au moins cinq semaines supplémentaires. Et cela présente un problème majeur pour les Toffees. Ils ont déjà lutté sans leur talisman, qui vient d’être rejoint sur la liste des blessés par le joueur de la saison d’Everton jusqu’à présent, Abdoulaye Doucouré.

Watford, après avoir perdu 5-0 contre Liverpool dans ce qui semblait être un score généreux, doit rebondir. Même si le bon résultat n’est pas sûr, les Hornets doivent faire une meilleure performance que la dernière fois. La dernière chose dont Claudio Ranieri a besoin est un départ lent à Watford.

Everton s’attendra à un test difficile, mais qu’ils sont tout à fait capables de surmonter lors de la neuvième journée.

Everton 2-1 Watford

Les loups se rendent à Leeds pour prolonger leur course gagnante

Après un début de vie plutôt chancelant chez les Wolves, Bruno Lage a renversé la vapeur en remportant trois matchs consécutifs, dont une victoire de retour contre Aston Villa la dernière fois. Pendant ce temps, Leeds United est en territoire dangereux. L’équipe de Marcelo Bielsa occupe la 17e place, à trois points de la zone de largage, n’ayant gagné qu’une seule fois en huit matchs.

Un voyage aux Wolves offre à l’équipe du Yorkshire une chance de démarrer sa saison et de s’éloigner des trois derniers. Après une campagne aussi prometteuse la saison dernière, Leeds doit redécouvrir sa forme avant qu’il ne soit trop tard.

Dans un match qui pourrait aller dans les deux sens, nous pourrions assister à un match nul divertissant lors de la neuvième journée.

Loups 2-2 Leeds United

