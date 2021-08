Prédictions de Premier League: quelqu’un peut-il réussir Guardiola?

Le Manchester City il a remporté le trophée de champion de Premier League avec une certaine facilité la saison dernière. Contre un Liverpool épuisé par les blessés, un Chelsea pénalisé pour son mauvais départ avec Frank Lampard et un Manchester United encore vert.

Mais cette saison ce ne sera plus si simple. Tous ses rivaux ont été renforcés et il souligne que nous affrontons l’une des Premier League les plus serrées de ces derniers temps. Les de Pep Guardiola Ils choisissent de revalider le championnat et sont les favoris, à un quota [1.67]. Très faible si l’on considère ce que le reste s’est amélioré et si l’on pense que, pour l’instant, City n’a incorporé que Jack Grealish, le héros d’Aston Villa qui est arrivé à l’Etihad Stadium en échange de 100 millions de livres.

Et pourquoi est-il bas ? Nous le rencontrons Chelsea plus puissant qu’on ne s’en souvient. Si l’équipe de Thomas Tuchel avait déjà bluffé la saison dernière, emportant la Ligue des champions en éliminant l’Atlético de Madrid, le Real Madrid et Manchester City, et cette année ils visent bien plus. Le seul point noir de leur saison a été leur manque de réussite devant le but, avec un Timo Werner refusé toute l’année, et ils ont su y remédier. L’incorporation de Romelu Lukaku est la cerise sur le gâteau pour Tuchel et l’arme qui les place comme candidats au titre. Qu’ils soient champions est payé pour [5.5].

Le troisième en lice est le Liverpool, dont les meilleures signatures sont les récupérations de joueurs qui ont été blessés une grande partie de la saison dernière. Le retour de Virgil Van Dijk s’accompagne de l’incorporation d’Ibrahima Konaté, du RB Leipzig pour 40 millions d’euros. Ceux de Jürgen Klopp sont au quota [6.0], plus pour la nostalgie de son titre il y a deux saisons que pour sa véritable capacité à gagner. La garde-robe reste son gros problème.

Le couvert, vu son quota, serait le Manchester United, qui est versé à [9.5], malgré la façon dont il a été renforcé cet été. Les Red Devils ont amélioré la défense avec Raphael Varane, l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde, et l’attaque avec le convoité Jadon Sancho. Rien n’indique que United ne fera pas partie des candidats au titre et ce quota vaut autant que de parier sur Chelsea de Tuchel.

En dehors de ces quatre grands, les cotes montent en flèche, avec le La ville de Leicester à [51.0], et les Londoniens Arsenal Oui Tottenham Hotspur à [61.0].