Prédictions de Premier League: Tottenham accueille Manchester United

Avec la 10e journée qui approche à grands pas, faire des prédictions sur la Premier League actuelle devient de plus en plus difficile. Telle est la nature inattendue de certains résultats, nous sommes presque assurés de nous divertir sur une base hebdomadaire. Et cette semaine ne devrait pas être différente. Une multitude de rencontres pourrait décider du futur proche pour certains clubs. Tottenham Hotspur contre Manchester United, par exemple, a vraiment l’impression d’être décisif pour Ole Gunner Solskjaer et Nuno Espírito Santo.

Ce sera un autre week-end d’action passionnant, voir ci-dessous pour nos prédictions, ou lire la première partie ici.

Prédictions de la Premier League 10e journée : deuxième partie

Southampton, hôte de Watford

Rebondissant après une défaite 5-0 contre Liverpool de manière spectaculaire la dernière fois contre Everton – revenant pour gagner 5-2 – Watford aura à cœur de remporter deux victoires consécutives pour la première fois cette saison, contre Southampton . Pendant ce temps, les Saints espèrent reprendre le chemin de la victoire, ayant fait match nul avec Burnley lors de leur dernier match de Premier League.

Sur le papier, c’est un jeu qui peut aller dans les deux sens. Watford, avec Claudio Ranieri, bénéficie des cinq buts inscrits devant Everton. Southampton, cependant, s’il était capable d’attraper les Hornets un jour de congé, pourrait avoir un après-midi inoubliable.

Watford 1-2 Southampton

Tottenham accueille Manchester United dans Make or Break

Tottenham contre Manchester United oppose les désespérés aux encore plus désespérés. Nuno Espírito Santo a besoin d’une victoire, mais au moins, il ne vient pas de perdre 5-0 contre son plus grand rival. On a vraiment l’impression qu’une perte pour l’un ou l’autre manager sera le clou dans le cercueil, peut-être plus pour Solskjaer.

En raison de ce qu’une perte pourrait signifier, beaucoup s’attendent à voir une affaire serrée et provisoire, surtout compte tenu du manque de buts du côté de Tottenham en ce moment. Si Harry Kane est à son meilleur – ce qui n’est pas encore arrivé cette saison – alors les hôtes pourraient donner à leurs visiteurs une autre raclée. Il faut dire, cependant, que cela pourrait rapidement devenir une journée de déclaration pour United; une journée au cours de laquelle le travail de Solskjaer est sauvegardé pour une semaine de plus.

Tottenham 0-2 Manchester United

Norwich City affronte Leeds United désespéré pour trois points

La bataille de relégation est généralement si pleine d’excitation et d’anticipation en Premier League. Mais pas cette saison. Cette saison, tout semble un peu évident quant à savoir qui fait face à la baisse; certaines équipes ont regardé hors de leur profondeur dès le tout premier coup de sifflet, avec Norwich City comme principal coupable. Le club ‘yo-yo’ qu’ils sont, c’est devenu une certitude que nous reverrons les Canaris dans exactement une saison, alors qu’ils descendent avant de remonter tout droit.

Cette saison semble cependant la plus inquiétante pour l’équipe de Daniel Farke. Il devient de plus en plus difficile de choisir un jeu qu’ils semblent capables de gagner. Et, avec le record de points les plus bas que le comté de Derby détient actuellement (11) à trois victoires, cela pourrait être une année embarrassante pour Norwich.

Leeds United a la possibilité de s’éloigner de trois points de la zone de largage si les résultats sont favorables; une opportunité qu’ils accueilleront à bras ouverts.

Norwich City 0-2 Leeds United

Aston Villa affronte West Ham

Dans ce qui pourrait être le match avec le plus de buts ce week-end, Aston Villa affronte West Ham dans l’espoir de changer de forme. L’équipe de Dean Smith n’a pas gagné depuis trois matchs et, malgré toutes les ambitions qui ont suivi une frénésie de dépenses estivales, elle n’est qu’à la 13e place du classement de la Premier League. À leur meilleur, ils peuvent être incroyablement bons; une légère baisse se traduit souvent par un après-midi à oublier, cependant.

Pendant ce temps, West Ham vole. Les Hammers viennent d’éliminer Manchester City de la Coupe Carabao pour la première fois en quatre ans, tout en restant invaincus en Ligue Europa et en quatrième de Premier League. En termes simples, le club londonien n’a jamais été aussi bon en termes de durabilité. Ils ne ressemblent pas à un éclair dans une casserole; ils sont là pour rester, prêts à revendiquer une place au sommet de la table. Et, contre Villa, ils devraient continuer sur cette lancée vers cette chaise vide.

Aston Villa 1-3 West Ham

Prédictions de Premier League: les Wolves accueillent l’équipe d’Everton épuisée

Après avoir perdu 5-2 contre Watford à Goodison Park, la pression est sur Everton pour revenir à la victoire contre les Wolves, qui ont concédé tard pour faire match nul contre Leeds la dernière fois. Par rapport à la saison dernière sous Espírito Santo, les Wolves semblent être une équipe plus que capable de trouver le fond du filet, en particulier avec le nouveau talisman Hwang Hee-chan en tête. Le Sud-Coréen a marqué quatre buts en seulement six matchs depuis son prêt.

Everton a la possibilité de rebondir après la défaite de Watford, mais dépasser les Wolves ne sera pas une tâche facile – ce qui en fera une affaire intrigante.

Loups 2-2 Everton

