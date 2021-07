Prédictions de prix Amp Crypto : jusqu’où le réseau Flexa peut-il prendre de l’amp ?

Les investisseurs s’intéressent vraiment à Ampli (CCC :AMP-USD). Le jeton gagne beaucoup aujourd’hui et il semble qu’il se taille une place dans le monde en constante évolution de la monnaie numérique. Certains investisseurs se demandent pourquoi la crypto Amp augmente, tandis que d’autres sont plus préoccupés par les prévisions de prix de la crypto Amp et gardent les yeux tournés vers l’avenir. Alors, quelle est la prochaine étape pour la crypto collatérale ?

Source : Novikov Aleksey/Shutterstock.com

Amp est le jeton collatéral du Flexa réseau. Flexa est une société DeFi qui développe des produits pour des choses comme la garde et l’échange de pièces. Ses produits les plus connus incluent ceux qui permettent aux utilisateurs de payer pour des choses de tous les jours en utilisant une grande variété de cryptos pris en charge par le réseau.

Le jeton Amp est utilisé comme garantie pour le réseau, offrant une sécurité aux acheteurs et aux vendeurs si une transaction ne se déroule pas correctement. Cela se fait par le jalonnement d’Amp avec chaque transaction. De plus, les utilisateurs peuvent simplement utiliser des jetons Amp comme ils utiliseraient n’importe quel autre crypto sur le réseau pour payer des marchandises.

Avec l’adoption des produits Flexa, les jetons Amp deviennent de plus en plus omniprésents dans le monde de la cryptographie. Flexa continue de nouer des partenariats avec de nombreux grands acteurs ; par exemple, ils ont leur collaboration avec Gémeaux sur l’application Gemini Pay. Et à mesure que de plus en plus de personnes affluent vers ces applications, plus elles sont exposées à Amp. En tant que tel, l’utilisation croissante d’Amp augmente la valeur de la crypto. Juste dans la session d’aujourd’hui, Amp gagne plus de 14%.

Prédictions de prix d’Amp Crypto : Amp envisage-t-il de nouveaux sommets en 2021 ?

Le plus haut historique d’Amp est d’un peu moins de 12 cents, ce qu’il a vu brièvement en juin avant de tomber à moins de quatre cents. Eh bien maintenant, Amp est de retour à une valeur de nickel, et avec une augmentation du volume des transactions de plus de 170% aujourd’hui, il semble que les investisseurs veuillent à nouveau dépasser un centime. Mais qu’en pensent les analystes ? Regardons quelques prédictions de prix de crypto Amp :

DigitalCoin pense qu’Amp se rapprochera de plus en plus de son sommet historique au cours de la seconde moitié de 2021. Leur prédiction pour le jeton d’ici décembre est d’un peu plus de 7 cents. WalletInvestor dit que dans un an, Amp connaîtra un nouveau record historique. D’ici juillet 2022, ils pensent qu’Amp vaudra près de 14 cents. Coin Price Forecast suggère un prix similaire dans la moitié du temps. En décembre de cette année, le point de vente indique qu’Amp peut atteindre 14 cents.

