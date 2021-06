Prédictions de prix AMP : jusqu’où ira l’ampli en 2021 ? 2025 ?

in

Ampli (CCC :AMP-USD) attire aujourd’hui l’attention des investisseurs en cryptographie qui s’intéressent aux prévisions de prix pour l’actif numérique.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient de souligner qu’AMP se négociait à environ 7 cents par jeton au moment de la rédaction de cet article.

Nous examinons ces prévisions de prix pour AMP ci-dessous.

Prédictions de prix AMP

En commençant par Coinskid, les prévisions pour AMP ne sont pas incroyablement fortes. Selon le site Web, le prix de l’AMP n’atteindra qu’un prix moyen de 8,6 cents (0,086 $) d’ici la fin de 2021. Sautant plus loin en 2015, la prévision de prix affirme qu’Amp atteindra un prix moyen d’environ 18 cents. Plus tard dans l’année. Voyons maintenant ce que DigitalCoinPrice attend d’AMP dans les années à venir. À partir de 2021, le site Web prévoit un prix d’environ 10 cents pour la crypto. Jusqu’en 2025, nous voyons une prévision de prix d’environ 21 cents par jeton. Pour aller encore plus loin, le prix de l’AMP pourrait atteindre 31 cents d’ici 2028. Ensuite, regardons ce que Reddit a à dire. Un article sur l’AMPToken Reddit d’il y a quelques mois demandait aux utilisateurs où ils pensaient que la crypto serait d’ici la fin de l’année. La majorité a voté qu’il dépassera la barre des 1 $ d’ici la fin de l’année.

Il y a des raisons de croire que Amp pourrait augmenter plus que certaines de ces prévisions de prix. La crypto récente a été ajoutée à Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) et cette inscription pourrait accélérer les gains qu’elle constate. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur ce lien.

L’AMP était en hausse de 22,9% sur une période de 24 heures vendredi après-midi.

