Prédictions de prix Ankr : jusqu’où peut aller la crypto ANKR en 2021 ?

Aujourd’hui c’est Ankr (CCC :ANKR-USD) date d’anniversaire. C’est vrai, cette crypto-monnaie vient d’avoir trois ans. Et les investisseurs semblent apprécier la vitesse à laquelle ce bébé grandit. En conséquence, les passionnés de cryptographie pourraient être intéressés par ce que les experts prédisent en ce qui concerne les prévisions de prix d’Ankr en ce moment.

Source : karnoff

Après tout, ce jeton à relativement petite capitalisation a beaucoup de potentiel à la hausse. Pour les investisseurs en crypto qui cherchent à attraper la prochaine vague plus haut, se concentrer sur les crypto-monnaies avec des capitalisations boursières inférieures à 1 milliard de dollars est devenu une stratégie beaucoup plus populaire.

En effet, le réseau Ankr a beaucoup attiré l’attention sur son token ANKR. Le projet Ankr tente d’utiliser la capacité informatique disponible et les ressources cloud pour prendre en charge son infrastructure. La société incite les personnes impliquées dans son processus d’extraction de « preuve de travail utile » avec des jetons ANKR. En effet, ceux qui sont optimistes quant au succès continu de l’économie du partage dans le monde de la cryptographie gravitent vers ces jeux de blockchain. Ceux qui ne souhaitent pas s’impliquer peuvent toujours échanger ANKR indépendamment.

Pour ceux qui s’intéressent à l’orientation que les experts pensent de l’ANKR, jetons un coup d’œil.

Prédictions de prix Ankr

Pour référence, ANKR se négocie actuellement à un peu plus de 7 cents, au moment de la rédaction.

WalletInvestor place actuellement un objectif de cours à un an et à cinq ans de 24 cents et 94 cents, respectivement, sur ANKR. DigitalCoinPrice suggère qu’ANKR pourrait atteindre 25 cents cette année et 36 cents en 2023. De plus, le prix cible 2028 que ce site place sur ANKR est de 79 cents. RippleCoinNews fixe un objectif de prix moyen de 18 cents sur ANKR pour le deuxième trimestre 2021. Pour la période 2023-2024, ce site prédit qu’ANKR pourrait s’échanger jusqu’à 1,50 $ par jeton.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Article imprimé par InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/06/ankr-price-predictions-how-high-can-the-ankr-crypto-go-in-2021/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC