Prédictions de prix AVAX : jusqu’où le fonds Blizzard atteindra-t-il le réseau Avalanche ?

Les avalanches tombent généralement vers le bas, mais le avalanche (CCC :AVAX-USD) le réseau ne va nulle part mais vers le haut. La plate-forme dapp apporte quelques changements et invite à son tour les développeurs en masse à venir participer sur la plate-forme. Le résultat est une série de sursauts à la hausse propulsant la pièce AVAX vers de nouveaux sommets historiques. À leur tour, les taureaux recherchent les prévisions de prix AVAX pour voir à quel point la pièce peut monter à l’avenir.

Source : Hakan ALLEMAND / Shutterstock

Le réseau Avalanche est en panne depuis le mois d’août et il est axé sur la croissance. En fait, il a constaté que la croissance, et étonnamment rapide. La valeur totale verrouillée (TVL) est un moyen courant de mesurer la taille d’un réseau, en affichant la quantité de liquidités que les utilisateurs ont investie dans le réseau. En août, le TVL d’Avalanche était d’environ 350 millions de dollars. Depuis lors, il a grimpé à près de 9 milliards de dollars, ce qui en fait l’un des plus grands projets de blockchain au monde.

La croissance est assez impressionnante, mais le réseau ne vient pas dans cette capitale sans raison. Elle étend son réseau avec une variété de produits, notamment à travers sa nouvelle initiative Blizzard. Blizzard est un fonds de 200 millions de dollars visant à inciter les développeurs à apporter leurs produits à la chaîne Avalanche et à s’y installer. Le fonds nouvellement lancé attire beaucoup d’attention des investisseurs, et les influenceurs crypto ne craignent pas. En fait, ils ont exprimé leur optimisme sur Twitter ces derniers jours. Le bavardage met Avalanche sous les projecteurs ce matin, alors que les tendances #Avalanche sur le site avec plus de 20 000 messages discutant du réseau en plein essor.

Prédictions de prix AVAX : où se dirige l’avalanche avec une popularité retrouvée ?

Avalanche profite grandement de la nouvelle exposition, le volume des transactions ayant doublé à la suite des discussions sur Twitter. Plus de 1,2 milliard de dollars d’AVAX se négocient aujourd’hui. Le réseau grimpe également dans les charts en termes de capitalisation boursière, avec sa capitalisation boursière actuelle de 16 milliards de dollars, ce qui en fait le treizième plus grand réseau de cryptographie au monde.

Le prix de la pièce AVAX d’Avalanche atteint un nouveau sommet historique aujourd’hui, culminant à environ 81 $. Alors qu’il continue d’augmenter, les investisseurs sont curieux de l’avenir. Jetons un coup d’œil à quelques prévisions de prix AVAX pour voir ce qui attend la pièce :

DigitalCoin pense qu’AVAX a encore beaucoup dans le réservoir pour dépasser 100 $ en 2021. L’objectif de prix de fin d’année du site pour AVAX est de 132 $. La prévision de fin d’année de CoinPriceForecast n’est pas aussi optimiste, s’attendant à ce que les prix AVAX atteignent 88,50 $. L’Economy Forecast Agency s’attend à ce qu’AVAX voie un prix de 117,60 $ d’ici la fin de 2021. Sa prévision de novembre 2022 vise une valeur de 181 $. La prédiction sur 12 mois de WalletInvestor fixe AVAX à un objectif de 103 $.

