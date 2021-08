Prédictions de prix Axie Infinity (AXS): Jusqu’où une liste Coinbase peut-elle atteindre la crypto AXS?

Parmi les opportunités de crypto-monnaie moins connues, mais plus intrigantes, sur le marché aujourd’hui est Axie Infini (CCC :AXS-USD). Les investisseurs qui envisagent la crypto AXS examinent de plus en plus les prévisions de prix d’Axie Infinity (AXS). Après tout, savoir où se dirige une crypto-monnaie particulière est toujours une bonne idée.

Source : PixieMe / Shutterstock.com

Bien entendu, les investisseurs doivent prendre les prévisions de prix avec un grain de sel. Cependant, vu à quel point le rallye a été fort en crypto ces derniers temps, il est difficile d’ignorer certaines des grandes attentes que les experts placent sur les jetons à plus petite capitalisation. Actuellement, AXS crypto a une capitalisation boursière d’un peu plus de 4 milliards de dollars au moment de la rédaction. C’est aussi une crypto-monnaie qui a fait de gros mouvements ces derniers jours. En effet, AXS est en hausse de plus de 50% au cours de la seule semaine dernière.

Une partie de cette augmentation récente est liée à Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) ajout récent d’AXS sur sa plateforme de trading. Nous avons tous vu ce que “l’effet Coinbase” peut faire pour diverses crypto-monnaies. Une liquidité accrue et la possibilité d’acheter et de vendre librement n’importe quel jeton ont tendance à avoir un impact positif sur les prix.

En conséquence, les investisseurs intrigués par la récente évolution des prix d’AXS voudront peut-être savoir jusqu’où peut aller cette crypto-monnaie. Voyons ce qu’en pensent les experts.

Prédictions de prix Axie Infinity (AXS)

Pour référence, AXS se négocie actuellement à 67,47 $ par jeton, au moment de la rédaction.

WalletInvestor suggère qu’AXS pourrait atteindre 109,75 $ en un an et 273,72 $ en cinq ans. CoinQuora est l’un des sites les plus baissiers, affichant un prix haussier de 50 $ par jeton et un objectif baissier de 28 $ pour AXS. Gov.Capital pense qu’AXS a le potentiel d’atteindre 56,37 $ en un an et 220,21 $ en cinq ans.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.