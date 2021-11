Prédictions de prix Axie Infinity : jusqu’où le boom du métaverse peut-il atteindre AXS ?

Aujourd’hui, le marché des crypto-monnaies connaît beaucoup de volatilité. Pour les jeux de crypto-jeux populaires Axie Infini (CCC :AXS-USD), cela ne fait pas exception. Cependant, l’action impressionnante des prix dans la crypto AXS a certainement conduit de nombreux investisseurs à réfléchir aux prévisions de prix pour cette crypto-monnaie en plein essor.

En effet, étant donné toutes les discussions sur le métaverse ces derniers temps, AXS est une crypto qui attire beaucoup d’attention en ce moment. Axie Infinity est le nom de blockchain derrière un jeu de crypto en ligne populaire. Les utilisateurs peuvent entrer dans ce monde numérique et jouer pour collecter des devises dans le jeu. Cette monnaie du jeu peut ensuite être échangée contre « de l’argent réel ». En conséquence, la croissance et l’adoption des utilisateurs s’accélèrent rapidement pour Axie Infinity – et le prix symbolique de l’AXS-USD a reflété ce changement.

Comme des entreprises comme Nvidia (NASDAQ :NVDA) et Méta-plateformes (NASDAQ :FB) se concentrent sur le métaverse, les investisseurs du monde de la cryptographie semblent faire de même. Plongeons-nous dans quelques prévisions de prix d’experts Axie Infinity, pour ceux qui sont intrigués par la direction que pourrait prendre AXS.

Prédictions de prix Axie Infinity

Pour le contexte, AXS se négocie actuellement au-dessus de 147 $ par jeton au moment de la rédaction de cet article.

Gov.capital prédit qu’AXS pourrait atteindre 458,37 $ en un an et 3 981,89 $ en cinq ans. De plus, WalletInvestor fournit des objectifs de cours AXS à un an et à cinq ans de 485,68 $ et 1 809,93 $ respectivement. Fxstreet suggère qu’AXS pourrait doubler à court terme, si les conditions actuelles du marché persistent. Enfin, Coinquora prédit un objectif de cours haussier à court terme de 311 $ pour AXS. Ce site propose également un objectif baissier de 64,08 $.

